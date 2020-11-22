تكلفتها أرخص وتستخدم لعلاج الفيروسات .. صحة البرلمان توضح فوائد بلازما الدم وعلاقتها بـ كورونا

ثمَّن النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان،خطوات الدولة في النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن وإتباع أحدث تقنيات صناعة الأدوية ، حيث جاءت شراكة مصر وكوريا بمجال تصنيع مشتقات بلازما الدم إستكمالا لمسيرة سعي وإجتهاد مصرية بهذا المجال بدأت منذ 3 سنوات وصولا بمرحلة الكورونا،فهي لم تكن المرة الأولي ولكن بمثابة عودة للدولة بريادة تصنيع الدواء.





وطالب"مرشد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بضرورة الإهتمام بمجال البحث العلمي لإحتلاله المركز الأول في أذهان قيادات دول العالم لما يحققه من نقلة وسبق بمستوي التفكير العلمي للأفراد ، حيث يسهم ذلك في إيجاد عقول مطلعة علي كل ما هو جديد ومستحدث بعالم الطب، وذلك عن طريق منح الباحثين مناخا ملائم للبحث والإستكشاف و تقديم إمتيازات ومنح تذلل العقبات وتمكنهم من مواصلة جهودهم.





وعن فوائد حقن المرضي ببلازما الدم،قال عضو مجلس النواب، إنه هناك مميزات عديدة لإستخدامها ضد الفيروسات والأمراض المعدية مثل الدفتيريا وهي بكتريا هوائية و الإلتهاب الرئوي و تنظيم درجة حرارة الجسم،فضلا عن إستخدامها لعلاج مشكلات الشعر والوجه واليدين كما أنها متاحة ومتوفرة لا تحتاج لبذل جهد وبتكلفة أرخص مقارنة بمختلف العلاجات.





وتابع النائب حديثه، قائلا: يمكننا علاج 3 أشخاص من بلازما لشخص واحد متعافي من كورونا، فهي تمثل نسبة 55% من مكونات الدم بالجسم، بلازما المتعافين أثبتت فعاليتها علي أعداد غفيرة من المصابين وباتت هي علاج الأزمة بإعتبارها مصل سريع يعمل علي تعزيز قدرة الجهاز المناعي ومده بالأجسام المضادة للفيروسات .





وجاء ذلك بعد أن قال محفوظ رمزى، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة الصيادلة، إنه تم تخصيص 6 معامل مجهزة في الوقت الحالي لتنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما.





وأضاف "رمزي"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن عمليات تجميع البلازما وفرت وقتا ومجهودا كبيرا وإغاثة وقتية للمرضى بدلا من الاستعانة ببنوك الدم.





وأشار إلى أن مصر نجحت في عقد اتفاقية توأمة مع كوريا في مجال تصنيع مشتقات بلازما الدم عن طريق 3 مراحل تبدأ بالتصنيع الخارجى من داخل مصر ثم النقل التكنولوجي الحديث.





ولفت إلى أن دول العالم بمجرد ظهور كورونا بحثت عن بلازما الدم ومشتقاتها للتبرع بها لمصابى فيروس كورونا.





وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أكد أن استخدام بلازما المتعافين في علاج إصابات فيروس كورونا أحدث تطورا كبيرا خلال الأشهر الماضية، والتطور الكبير الذي حدث كان الشهر الماضي، وهو اعتماد الرئيس الأمريكي بلازما المتعافين كإحدى طرق العلاج لعلاج فيروس كورونا.





وأضاف أنه لأول مرة يتم إعلان استخدام بلازما المتعافين كطرق علاجية، كما أنه ليس هناك علاج فعال 100% لعلاج حالات فيروس كورونا والعلاج يجب أن يأخذ في أوقات معينة.





وأوضح سراج الدين أن نتائج استخدام بلازما المتعافين في بداية اكتشاف المرض تكون أفضل بكثير وهذا ما سنلاحظه خلال عرض نتائج الأبحاث التي نتجت.





وتابع "بلازما المتعافين تستخدم على مستوى العالم لنوعين من الحالات، وهي الحالات الخطيرة وشديدة الخطورة".





واستكمل "التبرع ببلازما المتعافين يكون من خلال خدمات نقل القومية أو الجهات الحكومية وهناك من يتعامل مع بلازما المتعافين بطريقة سيئة ولكننا لم نرصد أي حالة تتقاضى أموالا مقابل البلازما .





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 121 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:





https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ