خلال تفقده الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يوجه برفع الإشغالات من الطرق.. صور

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بجولة تفقدية بشوارع مدينة كفرالشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور.





وشدد محافظ كفرالشيخ، علي إزالة التعديات، وإشغالات الطرق، من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية، والمظهر الحضاري للشارع المصري.





شملت جولة المحافظ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، بالإضافة إلي أعمال شارع ابراهيم المغازي وتحويله إلي اتجاه واحد، كذا طريق صبري القاضي.





وشدد محافظ كفر الشيخ، علي أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق.





ووجه محافظ كفرالشيخ، رئيس مجلس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تجاوز مع أحد أو تعسف في تطبيق القانون، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في مواجهة جميع مظاهر التعديات العشوائية.





وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدٍ لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس، وعدم التعدي على الرصيف.





وفي سياق متصل، شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، وتوقفت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على مدن وقرى المحافظة خلال الثلاثة أيام الماضية.





وانطلقت رحلات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لتحسن الأحوال الجوية، ولم يغلق الميناء أبوابه.





ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رفع المياه من شوارع وأحياء المدن، مشيدًا بجهود رجال الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية.





وشدد محافظ كفرالشيخ على متابعة الأحوال الجوية، وسرعة رفع مياه الأمطار أولًا بأول، ورفع تقرير بالأعمال التي تمت.





ورصدت غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، انطلاق 110 مراكب صيد من ميناء الصيد بالبرلس، في عرض البحر المتوسط بعد تعبئتها بالوقود.





وقالت غرفة العمليات، إن المحافظة اليوم، لم تشهد هطول أمطار حتى الآن على قرى ومدن المحافظة، وأن حالة الطقس مستقرة.



