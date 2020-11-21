احذر .. موقف خطير قد يحدث لك أثناء القيادة

يقابل قائد السيارة العديد من الأمور على الطرق المختلفة، والتي قد تشكل خطورة كبيرة على حياته، سواء كان بمفرده او مع عائلته، ولعل من ابرز هذه المشكلات فتح "كبوت" السيارة أثناء القيادة.





يقدم موقع "صدى البلد الاخباري" اهم النصائح اللازمة إذا تعرض قائد السيارة لهذا الموقف.





1 : الالتزام بالهدوء وعدم التوتر





عند التعرض لهذا الموقف فمن الضروري ان تبقى هادئا، وذلك لتجنب نوبات الهلع التي قد تدفعك لفقدان السيطرة على عجلة القيادة، فمن الممكن ان ينتج عنها أضرار جسيمة لقائد السيارة، ومن معه على الطريق، والحل الأمثل في هذه الحالة هو الإبقاء على هدوئك والقبض على مقود الحركة لزيادة ثبات السيارة وعدم انحرافها.





2: التوصل الى زاوية رؤية جيدة





بعد أن حافظت على هدوئك والتزمت بالثبات ، فمن الضروري إيجاد زاوية رؤية مناسبة للخروج من هذا الموقف، وتعد الزاوية المثلى هي اسفل غطاء المحرك أو النافذة المقابلة، فحتما سيفتح لك زاوية رؤية مناسبة تمكنك من تجاوز هذه الأزمة.





3 : تخفيف السرعة





من الافضل في هذه الحالة القيام بتخفيف سرعة سيارتك بشكل تدريجي دون الاندفاع بأمر التوقف المفاجيء، واتخاذ أقصى اليمين مع اعطاء شارة التوجيه اليمنى، لانذار القادم من الخلف بضرورة توجهك الى هذه النقطة والتوقف عندها.





4 : تصليح العطل



