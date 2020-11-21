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رياضة

خاص.. إعلان موقف وليد سليمان من اللحاق بنهائي القرن أمام الزمالك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو عليم
كشف مصدر مقرب من اللاعب وليد سليمان جناح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن الإصابة التي تعرض لها عبارة عن إجهاد في العضلة الأمامية وهو قادر علي اللحاق بموقعة الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن إصابة وليد سليمان ليست بالقوية إنما عبارة عن إجهاد في العضلة الأمامية وسيلحق بمباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر بأن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي غدا السبت في المران الأخير قبل دخول معسكر مبكر استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من غدا الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

أضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه غدا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية في بطولة كأس مصر.

سجل وليد سليمان هدفي الأهلي في الدقيقتين ١٥ و٢٦، فيما سجل كيرفالا هدف أبو قير.

بهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري 2020، على ستاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه نادي الزمالك في الوقت الحالي، نظيره نادي مصر، في دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز منهما في دور نصف النهائي، فريق طلائع الجيش الذي أقصى فريق بيراميدز سلفًا.
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