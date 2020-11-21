خاص.. إعلان موقف وليد سليمان من اللحاق بنهائي القرن أمام الزمالك

كشف مصدر مقرب من اللاعب وليد سليمان جناح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن الإصابة التي تعرض لها عبارة عن إجهاد في العضلة الأمامية وهو قادر علي اللحاق بموقعة الزمالك.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن إصابة وليد سليمان ليست بالقوية إنما عبارة عن إجهاد في العضلة الأمامية وسيلحق بمباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأكد المصدر بأن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي غدا السبت في المران الأخير قبل دخول معسكر مبكر استعدادًا لمواجهة الزمالك.



