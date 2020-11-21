العمود كان بيفرقع ويطلع نار قبل الحادثة.. كواليس وفاة الطفلة جنا ضحية الصعق خلال الأمطار في مصر الجديدة

علق رمضان حسين والد الطفلة على وفاة نجلته الطفلة " جنا " التي لقيت حتفها بالامس صعقًا بالكهرباء في مصر الجديدة بسبب الطقس السيء الذي شهدته البلاد ، قائلًا "ماحدث هو أنه وقت سقوط الامطار الغزيرة تسبب ذلك في وجود ماس كهربائي بعمود الانارة إنتقلت للمياه المتساقطة وعندما سقطت الطفلة في المياه لم يستطع أحد إنقاذها بسبب الكهرباء حيث أنها لقت حتفها في غضون ثلاث دقائق ".





وإستطرد «حسين» في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلًا " إبنتي نزلت تجيب عيش فينو من الفرن اللي جمب البيت مباشرة وأثناء عودتها سقطت في المياه المكهربة بواسطة عمود الانارة وللاسف لقيت حتفها وهي عمرها 8 سنوات".





وأكد حسين أن إبنته لم تلمس عمود الانارة لكن الكهرباء كانت في مياه الامطار المتساقطة حوله، وتابع : "العمود ده كان قبل الحادثة بثلث ساعه بيفرقع وبيطلع نار وإتصلنا بالنجدة لكن مكناش نتخيل أن المياه مكهربة والمفروض كانوا يفصلوا الكهربا عن الاعمدة خاصة أن كابل الكهرباء الواصل للعمود عريان وسكان المنطقة كلها عاملة بلاغات من فترة عشان الكابل المكشوف".

وأتم قائلًا " بنتي كانت رايحة تشتري فينو من جمب البيت وأنا كنت رايح الشغل وإتصلوا بي قالولي بنتك في المستشفى مارضيوش يقلولي أنها ماتت بس الكاميرات كانت جايبة كل حاجة من المحلات المجاورة ".





أما عن "أحوال" والدة الطفلة، فقال رمضان " أصيبت بإغماء عندما علمت نبأ وفاة ابنتها، لكنها الان تعاني حالة صحية ونفسية بالغة السوء، ومش هتقدر حتى تتكلم " .





وإختتم حديثه موجها رسالته للمسئوولين في الحي قائلًا " ماقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل والقانون ياخد مجراه " .





وعلقت الاعلامية لميس الحديدي على موجة الطقس السيء التي ضربت عددًا من المحافظات منذ الامس قائلة " الشتا دخل خلاص وبالامس هطلت أمطار غزيرة في عدد من المحافظات منها القاهرة لكن الاسكندرية كان وضعها الاصعب كثيرًا وإن كانت اليوم شهدت تحسنا نسبيًا رغم تأكيدات الارصاد أن الموجة مستمرة حتى نهاية الاسبوع "





وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة "لازالت مشكلة البنية التحتية قائمة وتحتاج لحلول ونحتاج لحلول دائمة ليست مؤقتة ..كل مرة بنقول ماعندناش شبكة صرف صحي أو شبكة أمطار ".







