العمود كان بيفرقع ويطلع نار قبل الحادثة.. كواليس وفاة الطفلة جنا ضحية الصعق خلال الأمطار في مصر الجديدة

علق رمضان حسين والد الطفلة على وفاة نجلته الطفلة " جنا " التي لقيت حتفها بالامس صعقًا بالكهرباء في مصر الجديدة بسبب الطقس السيء الذي شهدته البلاد ، قائلًا "ماحدث هو أنه وقت سقوط الامطار الغزيرة تسبب ذلك في وجود ماس كهربائي بعمود الانارة إنتقلت للمياه المتساقطة وعندما سقطت الطفلة في المياه لم يستطع أحد إنقاذها بسبب الكهرباء حيث أنها لقت حتفها في غضون ثلاث دقائق ".
وإستطرد «حسين» في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"قائلًا " إبنتي نزلت تجيب عيش فينو من الفرن اللي جمب البيت مباشرة وأثناء عودتها سقطت في المياه المكهربة بواسطة عمود الانارة وللاسف لقيت حتفها وهي عمرها 8 سنوات".
وأكد حسين أن إبنته لم تلمس عمود الانارة لكن الكهرباء كانت في مياه الامطار المتساقطة حوله، وتابع : "العمود ده كان قبل الحادثة بثلث ساعه بيفرقع وبيطلع نار وإتصلنا بالنجدة لكن مكناش نتخيل أن المياه مكهربة والمفروض كانوا يفصلوا الكهربا عن الاعمدة خاصة أن كابل الكهرباء الواصل للعمود عريان وسكان المنطقة كلها عاملة بلاغات من فترة عشان الكابل المكشوف".
وأتم قائلًا " بنتي كانت رايحة تشتري فينو من جمب البيت وأنا كنت رايح الشغل وإتصلوا بي قالولي بنتك في المستشفى مارضيوش يقلولي أنها ماتت بس الكاميرات كانت جايبة كل حاجة من المحلات المجاورة ".
أما عن "أحوال" والدة الطفلة، فقال رمضان " أصيبت بإغماء عندما علمت نبأ وفاة ابنتها، لكنها الان تعاني حالة صحية ونفسية بالغة السوء، ومش هتقدر حتى تتكلم " .
وإختتم حديثه موجها رسالته للمسئوولين في الحي قائلًا " ماقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل والقانون ياخد مجراه " .
وعلقت الاعلامية لميس الحديدي على موجة الطقس السيء التي ضربت عددًا من المحافظات منذ الامس قائلة " الشتا دخل خلاص وبالامس هطلت أمطار غزيرة في عدد من المحافظات منها القاهرة لكن الاسكندرية كان وضعها الاصعب كثيرًا وإن كانت اليوم شهدت تحسنا نسبيًا رغم تأكيدات الارصاد أن الموجة مستمرة حتى نهاية الاسبوع "
وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة "لازالت مشكلة البنية التحتية قائمة وتحتاج لحلول ونحتاج لحلول دائمة ليست مؤقتة ..كل مرة بنقول ماعندناش شبكة صرف صحي أو شبكة أمطار ".
واكملت " الخسائر المادية والبشرية كبيرة والمشهد متكرر كل عام يكفي ان حصيلة الطقس السيء منذ الامس نحو 8 أشخاص لقوا حتفهم مابين المحافظات المختلفة سواء من سقوط عقار أو التعرض للصعق الكهربائي ".