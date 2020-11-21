الجمارك تحبط 7 محاولات تهريب بـ1.52 مليون جنيه في 3 منافذ

نجحت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة السيد كمال نجم ؛ في ضبط 7 محاولات مختلفة من التهريب الجمركي علي مستوي 3 منافذ جمركية شملت مطار سوهاج الدولي، منفذ أرقين وميناء سفاجا.





كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك عن أن المطبوطات كانت عبارة عن كميات من الأدوية البشرية و مستحضرات تجميل وطبية و بندقية ضغط و طائرات تجسس ، بقيمة إجمالية للمضبوطات تقدر بـ 1.52 مليون جنيه.





بحسب التقرير فإن المحاولة الأولي كانت في مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي؛ إذ تم تهريب نحو 2340 قرص دواء وبخاخات مختلفة الأصناف، بقيمة 40 ألف جنيه؛ كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكب قادم من مدينة جدة السعودية علي رحلة خطوط الطيران شركة إير كايرو.





وتم تشكيل لجنة فنية من " خالد دردير، حسن أبوكريشة، رمضان بادي، محمد عبد الله، عبد الباسط حامد ،حنان فتحى" وتحرير محضر واخطار ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الاقصر والفروع لإتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي ميناء سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم؛ تم احباط 4 محاولات تهريب كانت عبارة عن " بندقية رش،طائرتين تجسس، 503 علبة أدوات طبية ودبابيس للعمليات الجراحية،252 علبة كريم" كانت بحوزة أمتعة شخصية لـ4 ركاب قادمين عبر ميناء ضبا السعودي بقيمة إجمالية للمضبوطات تبلغ 1.5 مليون جنيه.





تم تشكيل لجنة فنية من " عطية عبد المجيد، ناصر فارس،أحمد شاكر،سيد عزالدين، محمد فوزي، محمد ربيع ،محمد عبد المبدئ، محمد موسى، محمد صلاح، محمد حمدي، محمد محى ،مصطفى هاشم، حمدى صابر، عبدالراضى فؤاد،عبدالله حسن" وتحرير 4 محاضر تهرب و اخطار عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر لإتخاذ الإجراءات اللازمة.





وفي منفذ أرقين البري برئاسة حمدي مكي؛ تم احباط تهريب كميات من مستحضرات تجميل وأدوية عبارة عن 139 علبة ماكياج و حقنة تجميل، كانت مخبأة داخل أمتعة راكبين سودانيين الجنسية ومتجهيين إلي العاصمة السودانية الخرطوم.





تم تشكيل لجنة من " السيد عبد الفتاح عبده، ممدوح محمود ، محمود عابد، على عبد اللطيف"، وتحرير محضرين و اخطار أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان.