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خبير تمويل: قرار إغلاق المحال لن يعود بخسائر اقتصادية على المواطنين.. فيديو

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
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إبراهيم القادري
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن شرائح المجتمع المصري تختلف حسب وظائفهم وهناك أعمال تظل حتى منتصف الليل، مؤكدا أن المجتمع المصري اعتاد علي التواجد في الشارع 24 ساعة، لافتا إلى أن قرار إغلاق المحال هو قرار تنظيمي فقط .

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن قرار الإغلاق لن يمس جميع المحال ومنها السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات، موضحا أن المحال التي ينطبق عليها قرار الإغلاق ستعمل ما يقرب من 16 ساعة، ولن يكون هناك تأثير كبير علي مصادر دخل المجتمع.

وأشار  بدرة ، إلى أن يومي الخميس والجمعة ستعمل هذه المحال اكثر من 16 ساعة، مؤكدا أن قرار الإغلاق سيقوم بتوفير الكهرباء ويوفر في البيئة والصرف وخلافه بالإضافة إلى تخفيف الضوضاء .

وتابع أن قرار إغلاق المحال لن يعود بخسائر اقتصادية على المواطنين، ولن يعود بضرر علي أصحاب المحال، وبعض أصحاب المحال غير راضين بهذا القرار على الرغم من أن القرار له بعد اقتصادي علي موارد الدولة، ويعطي فرصة لعمل صيانة لهذه المرافق مما يساعد علي زيادة الإنتاج.

وعن زيارة الرئيس السيسي لليونان، قال بدرة أن العلاقات بين مصر واليونان ليست مبينة من الوقت الراهن لكن منذ القدم وتعود العلاقات الى أكثر من 300 سنة والجاليات اليونانية فى مصر تقدر ذلك ومصر أيضا.

وأضاف بدرة ، أن الرئيس السيسي يترجم تلك العلاقات ترجمة حية الى الاستثمار المباشر والتبادل التجاري بين الدولتين مشيرا إلى أن زيادة الاستثمار كانت بما يقارب 2 مليار يورو عن عام 2019.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار أن كورونا اثرت على العديد من الاستثمارات والتبادل التجاري على الرغم من تلك العلاقات الجيدة  بين الجانبين المصري واليوناني.

وأشار بدرة إلى أنه تم وضع آليات بين مصر واليونان فيما يتعلق بتقسيم الثروات بشرق المتوسط وفق تفهمات القانون الدولي دون تعدي مثلما يحدث من تركيا.
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