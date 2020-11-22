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فن

أخبار الفن.. محمد رمضان يحتفل مع إسرائيليين على أنغام Hava Nagila.. وسبب غياب رغدة عن الناس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

مصطفى درويش: ذكاء محمد رمضان مايخلهوش يعمل ده

نشر الفنان مصطفى درويش منشورا جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.


خالد تاج الدين عن صورة محمد رمضان والإسرائيلي: معذور لو مش عارف

وجه الشاعر خالد تاج الدين رسالة للفنان محمد رمضان الذي تعرض لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورًا له تجمعه بالمطرب الإسرائيلي عومر أدام، وأثارت استياء وجدل قطاع كبير من جمهوره

فضيحة جديدة بالفيديو .. محمد رمضان يحتفل مع إسرائيليين على أنغام Hava Nagila

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو فى إحدى حفلات دبى، ويحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila".


رغدة لـ صدى البلد: ابتعدت عن الناس بسبب أزمة كورونا

كشفت الفنانة رغدة عن طريقة تعاملها في ظل وجود فيروس كورونا.

خالد أنور: هجمة مرتدة سيؤثر على الناس بشكل كبير

عبر الفنان خالد أنور عن سعادته بمشاركته في مسلسل هجمة مرتدة المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، وقال لـ صدى البلد إن العمل مختلف وسيحقق رد فعل جيد عندما يعرض، وسيؤثر على الناس بشكل كبير.

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