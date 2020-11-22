برلماني يشيد بإجراءات هيئة المترو ضد مخالفي كورونا .. ويطالب جميع المؤسسات بتطبيقها

أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ، بالإجراءات التى تتخذها السلطات داخل مترو الأنفاق لمواجهة غير الملتزمين بارتداء الكمامات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وطالب " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم، بالمنع من المنبع بمعنى عدم السماح لأى راكب باستقلال المترو طالما لايرتدى الكمامة قبل الدخول الى بوابات جميع محطات مترو الانفاق، على مستوى الخطوط الثلاثة للمترو مقترحا بتحرير محاضر ضد من يرتدون الكمامات خلال دخولهم الى محطات المترو، ثم لا يرتدونها داخل قطارات المترو.





وشدد النائب طارق رسلان ، على جميع المسئولين عن وسائل النقل الحكومى والخاص، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة داخل السكك الحديدية والنقل العام والخاص ،مطالبا من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة خلال هذه المرحلة التى ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.





وناشد الشعب المصرى بضرورة مساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا ، مؤكدا ان الدولة قدمت كل مالديها من امكانيات لمواجهة كورونا وأصبحت الكرة الان فى ملعب الشعب لدعم وإنجاح الجهود الحكومة الانتصار على فيروس كورونا.





وطالب النائب طارق رسلان من الحكومة بجميع مؤسساتها ومن مسئولين المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا على جميع القيادات والعاملين بالحكومة والقطاع الخاص مؤكدًا ضرورة ان يعطى من بداخل هذه المؤسسات المثل والقدوة فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، مع تغريم المخالفين بشكل فورى أو تحرير محاضر شرطة ضدهم.



