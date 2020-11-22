برلماني يشيد بإجراءات هيئة المترو ضد مخالفي كورونا .. ويطالب جميع المؤسسات بتطبيقها

أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ، بالإجراءات التى تتخذها السلطات داخل مترو الأنفاق لمواجهة غير الملتزمين بارتداء الكمامات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وطالب " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم، بالمنع من المنبع بمعنى عدم السماح لأى راكب باستقلال المترو طالما لايرتدى الكمامة قبل الدخول الى بوابات جميع محطات مترو الانفاق، على مستوى الخطوط الثلاثة للمترو مقترحا بتحرير محاضر ضد من يرتدون الكمامات خلال دخولهم الى محطات المترو، ثم لا يرتدونها داخل قطارات المترو.
وشدد النائب طارق رسلان ، على جميع المسئولين عن وسائل النقل الحكومى والخاص، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة داخل السكك الحديدية والنقل العام والخاص ،مطالبا من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة خلال هذه المرحلة التى ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وناشد الشعب المصرى بضرورة مساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا ، مؤكدا ان الدولة قدمت كل مالديها من امكانيات لمواجهة كورونا وأصبحت الكرة الان فى ملعب الشعب لدعم وإنجاح الجهود الحكومة الانتصار على فيروس كورونا.
وطالب النائب طارق رسلان من الحكومة بجميع مؤسساتها ومن مسئولين المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا على جميع القيادات والعاملين بالحكومة والقطاع الخاص مؤكدًا ضرورة ان يعطى من بداخل هذه المؤسسات المثل والقدوة فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، مع تغريم المخالفين بشكل فورى أو تحرير محاضر شرطة ضدهم.
وصرح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق ، بأن الهيئة قامت أمس السبت بتنفيذ قرار شركة مترو الأنفاق بمنع دخول الركاب للقطارات بدون كمامة، وتوفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها.
وأضاف عبد الهادى في تصريحات لصدى البلد، أن قرار ارتداء الكمامة لا يوجد به أي استثناءات مهما كان، موضحًا، أن المترو كان يراقب كل الركاب سواء عند الركوب أو داخل القطارات حتي لا يلجأ الراكب لخلع الكمامة داخل المترو.
وأضاف أن مجلس إدارة شركة المترو سيناقش الأسبوع المقبل، فرض غرامات فورية علي المخالفين لإرتداء الكمامة، وستكون هذه الغرامة بديله لمحضر الشرطة إن تم إقرارها، موضحًا أن الراكب الذي يرفض دفع تلك الغرامة سيقوم المترو بإحالته للنيابة لتحرير المحضر الخاص بالغرامة، بقيمة 4 الاف جنيه.
وشدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب، لافتا إلى أنه لن يسمح بدخول القطارات أو المترو بدونها ابتداءا من أمس السبت.
وأوضح وزير النقل فى تصريحات له، أنه سيتم صرف كمامات من شبابيك التذاكر لمن ليس بحوزته مردفا نحن نعمل لصالح المواطن وفي حالة عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وقرار ارتداء الكمامة سيتم تحرير محضر لدى شرطة النقل والمواصلات.
وأكد الفريق كامل الوزير اتخاذ وزارة النقل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو جميع وسائل المواصلات وشدد الوزير أنه سيجري جولات بنفسه داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد للتأكد من قرار ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل المختلفة حفاظًا على السلامة العامة.
من جانبها أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق أنه لن يسمح بركوب قطارات مترو الأنفاق بداية من، أمس السبت ، دون ارتداء الكمامة.
وكشفت الهيئة العامة للمترو، أن ذلك يأتي ضمن التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدة أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها ستصل الغرامة الفورية جراءها إلى 4 آلاف جنيه.