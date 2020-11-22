هانز فليك: تدريب منتخب ألمانيا أمر ليس مطروحا لتعاقدي مع بايرن ميونخ

حسم هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، موقفه من تدريب منتخب ألمانيا، خلال الفترة المقبلة خلفا لـ يواكيم لوف.









وقال هانز فليك، في تصريحات لصحيفة: "أنا مرتبط بعقد مع نادي بايرن ميونخ، وخلافة يواكيم لوف، أمرا ليس مطروحا بالنسبة لي".









وأضاف فليك: "أعتقد أن منتخب ألمانيا سيظهر بشكل جيد في يورو 2020، إذا استعد بشكل مناسب للبطولة".









وتابع: "أتفهم قرار لوف بالتخلي عن توماس مولر وجيروم بواتينجن من أجل إعطاء فرصة أكبر للشباب".









يذكر أن هانز فليك قاد بايرن ميونخ مؤخرا للتتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.









وعاشت الجماهير الألمانية ليلة حزينة، بعد السقوط المدوي أمام إسبانيا الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية.



وسقط منتخب ألمانيا أمام إسبانيا، الثلاثاء الماضي بستة أهداف دون رد، سجلهما، موراتا و ورودري و وفيران توريس "هاتريك" وأوريازابال.



ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.



مانويل نوير "جدار برلين" وقف عاجزا أمام الهجوم الإسباني، في انهيار الدفاع، وفشل لوف في إيجاد أي حلول للحد من خطورة الماتدور.



منذ التتويج بكأس العالم 2014 بدأ منتخب ألمانيا يفقد هيبته تدريجيا، حيث ودع بطولة يوور 2020 من الدور نصف النهائي على يد فرنسا، كما ودع مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات في مفأجاة من العيار الثقيل، وأخيرا فشل في التأهل إلى المباراة النهائية في نسختي دوري أمم أوروبا 2019 و2020.



وتوقعت الصحف الألمانية أن تطيح هذه الهزيمة بـ يواكيم لوف من على رأس القيادة الفنية، حيث يحتاج المنتخب إلى تجديد دماء، من أجل العودة على المنافسة على البطولات.







ولم يصدر الاتحاد الألماني أي قرار حتى الآن، بشان إقالة يواكيم لوف من منصبه، بعد النتائج المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة.









جدير بالذكر أنه عندما قررت إدارة بايرن ميونيخ، تعيين هانز فليك كمدرب مؤقت لخلافة نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، لم يكن أحد يتوقع أنَّه سيحقق موسمًا قياسيًا، ويُنافس على تحقيق ثلاثية من الألقاب.



ورغم ذلك، نجح لاعب وسط بايرن السابق، 55 عامًا، في ترك بصمة واضحة بموسمه الأول، وحصد الفريق لقب الدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي، بعدما فاز بايرن (1-0) على فيردر بريمن، أمس الثلاثاء.



وأصبح فليك، ثالث مدرب لبايرن ميونخ، يُتوَّج باللقب بعد أن حصده كلاعب أيضًا، ليلتحق بقائمة تضم فرانز بيكنباور، وكوفاتش.







