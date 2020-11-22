التربية والتعليم: الرئيس السيسي وضع بناء الإنسان على رأس أولوياته

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت قضية بناء الإنسان علي رأس أولوياتها، مشيرا إلي أن شعار مؤسسة مصر الخير تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، مما يشير إلي توارد خواطر، مؤكدا أن بناء الإنسان ليس مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها أو ووزارة بعينها ولكن جهد وزراء عدة وجهات مختلفة.





وأشاد د.طارق شوقي، في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال إحتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائبًا عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، بالنماذج الناجحة التي شهدها في الاحتفالية.





وأوضح حجازي، أنها كانت بارقة امل ومثال لتحقيق الانتماء والولاء، موضحا أن مؤسسة مصر الخير هذا الشريك التنموي المجتمعي لوزارة التربية والتعليم والداعم للعملية التعليمية من منطلق مبدأ المسؤولية المجتمعية للمشاركة في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم إيمانا بأن التعليم هو الأمل في النهوض بالمجتمع للوصول إلى رؤية الدولة ٢٠٣٠.





وتابع: "تعمل مؤسسة مصر الخير مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بروتوكول مجدد عام ٢٠١٩ تقوم بالعديد من التداخلات التي تم رصدها وعمل خريطته للاحتياجات معدة من قبل مختصين داخل الوزاره تساعد اي داعم للتعليم لتقديم الخدمة دون حدوث اذدواجية أو إهدار مثال (بناء مدارس_تجهيزات بأثاث _معامل علوم _ حاسب آلي _ دعم تكنولوجي _ تنميه مهنية لأطراف العملية التعليميه _قوافل طبية ٠٠٠٠) مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.





وأضاف أن مدارس مصر الخير المجتمعية وعددها ١٢٠٠ مدرسة تقريبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية تعتبر مثالا جيدا لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وكيف للمجتمع المدني أن يواجه مثل تلك المشكلات ويساعد في حلها٠





وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير تقوم بذلك من خلال داعمين مثال البنك الأهلي عملت بذلك الدعم مؤسسه مصر الخير في عدد ثلاث محافظات (الإسماعيلية المنيا المنوفية) في مدارس التعليم الأساسي بتلك المحافظات وتم انتهاء المشروع هذا العام ٢٠٢٠ وبداية مشروع جديد بتمويل جديد من البنك الأهلي بمحافظات (أسوان قنا الفيوم_مطروح) ، وصندوق تحيا مصر كممول لتطوير مدارس التعليم الأساسي بمحافظ سوهاج إدارة طهطا ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر فقرا تماشيا مع المبادرة الرئاسية، لما تمتلكه مؤسسة مص الخير من مصداقية ونجاحات في العمل الأهلي يتم اختيارها كشريك قاعدي لجهات مانحه دولية كاليونسيف التي تنفذ معه مشروع دعم المدارس المجتمعية بمطروح ومدة اربع سنوات بدأ ٢٠١٦ وينتهي بنهاية العام الحالية.





وقال حجازي، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تثمن وتقدر كافة جهود مؤسسة مصر الخير وجهود كافة الداعمين من المجتمع المدني إيمانا بدوهم في دعم التعليم للوصول اللي مواطن صالح يخدم ويرقي بوطنه.



