أمين صندوق تطوير التعليم: افتتاح 6 جامعات تكنولوجية جديدة العام المقبل

أعرب الدكتور احمد الحيوى ، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ، عن خالص شكره وتقديره للدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور على جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، و حرصها على اتاحة فرص عديدة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح التعليمية بالخارج لأبنائنا الطلاب .





وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء فى كلمته اليوم الأحد ، التى ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالى في احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات : إننا نسعد دائما بالتعاون والعمل مع مؤسسة "مصر الخير" ودائما فى التواصل معها لننمى المجتمعات الموجودة وتنيح التعليم على اعلى مستوى لكل بيت مصرى.





وأشاد الحيوى بالاهتمام بالتعليم الفنى فى الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أنشأت الدولة المصرية العديد من الجامعات التكنولوجية و اشتغلنا بالفعل فى 3 جامعات تكنولوجية وان شاء الله فى العام الدراسى 2021 عندنا 6 جامعات تكنولوجية جديدة نعمل بها ، مضيفا : نحن نعمل لأن المجتمع المصرى يستحق منا الكثير ..وطبعا عندنا نقطة تحول كبيرة جدا للأسرة المصرية وهى الثانوية العامة حيث تم اتاحة الفرصة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح الدراسية .





واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء كلمته قائلا : كل الشكر والتقدير لكل العاملين بمؤسسة "مصر الخير" وعلى رأسها الدكتور على جمعة ،رئيس مجلس أمناء المؤسسة .. ونحتاج لمجهود اكبر وأكبر وبمؤسسة "مصر الخير" نوصل التعليم لكل بيت فى مصر يسعى ليكون أبناؤه على أعلى مستوى من التعليم.



