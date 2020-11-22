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محافظات

هيئة الرعاية الصحية: حرصون على اختيار أفضل الكوادر البشرية لخدمة منتفعي التأمين الشامل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:36 م
اجتماع اعضاء الهيئة
اجتماع اعضاء الهيئة العامة للرعاية الصحية
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وكانت الهيئة، أعلنت فتح باب التقدم لـ ٢٠ من الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع الهيئة بالأقصر، تشمل وظائف (مدير فرع الهيئة بالأقصر، نائب مدير الفرع، مدير الإدارة القانونية، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، مدير إدارة مكافحة العدوى، مدير إدارة رضاء المتعاملين، مدير إدارة التسويق، مدير إدارة المكتب الفني، مدير إدارة الأمن، مدير الإدارة الإستراتيجية، مدير إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير إدارة الجودة، مدير إدارة الرعاية الأولية، مدير الرعاية الثانوية والثالثية، مدير إدارة الإمداد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير الشئون الإدارية، مدير إدارة الشئون الهندسية والمشروعات، مدير إدارة الموارد البشرية).


وسيتم ذلك إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وبعد استيفاء شروط التقدم للوظيفة التي تضمن النزاهة والشفافية في اختيار أفضل الكوادر المهنية، والتي تشمل أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال الإدارة والوظيفة لا تقل عن ٣ سنوات، وأن يكون من الحاصلين على الدراسات العليا في مجال الإدارة، بالإضافة إلى إتقان التعامل مع الحاسب الآلي، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، كما يفضل أن يكون المتقدم من قاطني محافظة الأقصر.

ومن جانبه قال د. أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سيتم تسكين الوظائف الإشرافية والقيادية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها؛ بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية، ويضمن استمرار تطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، حرص الهيئة على اختيار أفضل الكوادر البشرية سواء من الأطقم الطبية أو والإدارية لشغل الوظائف في فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية في توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين على أعلى مستوى من التميز ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للقطاعات والأفراد على حد سواء وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر٢٠٣٠.
هيئة الرعاية الصحية: حرصون على اختيار أفضل الكوادر البشرية لخدمة منتفعي التأمين الشامل
هيئة الرعاية الصحية: حرصون على اختيار أفضل الكوادر البشرية لخدمة منتفعي التأمين الشامل
هيئة الرعاية الصحية: حرصون على اختيار أفضل الكوادر البشرية لخدمة منتفعي التأمين الشامل
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