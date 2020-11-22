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رياضة

قبل القمة الاستثنائية.. مشوار طويل للأهلي في البطولة الأفريقية.. الفوز بالـ ٩ أبرزه

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:50 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
ينتظر عشاق الكرة المصرية والأفريقية والعربية قمة استثنائية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيحتضنه استاد القاهرة الدولي، لحسم لقب بطولة دوري أبطال افريقيا، اللقب الأبرز للأندية داخل القارة السمراء، ومن المقرر أن يقام اللقاء في الـ 27 من نوفمبر الجاري. 

ويستعرض موقع صدى البلد في التقرير التالي أبرز الأرقام والإحصائيات في مشوار الأهلي هذه النسخة من البطولة الافريقية:

واستبدل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي نسخة دوري أبطال أفريقيا (2019-2020) أربعة مديرين فنيين منذ بداية البطولة حتى الوصول للمباراة النهائية، و شهدت المباراة الأولى للأهلي في البطولة أمام فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان" تواجد المدير الفني الاوروجوياني "مارتن لاسارتي" ثم شهدت مباراة العودة أمام بطل جنوب السودان تواجد المدير الفني المؤقت في ذلك الوقت "محمد يوسف" ثم نجح مسئولي الأهلي في التعاقد مع السويسري "رينيه فايلر" والذي بدأ مع الفريق المشوار التدريبي في منتصف سبتمبر 2019 وصولًا إلى دور الثمانية من البطولة الافريقية، وعبور فريق "صنداونز" الجنوب إفريقي ليصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية في نسختها الحالية، ليحمل شارة القيادة مؤخرًا المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء "بيتسو موسيماني" الذي نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة فريق "الوداد" المغربي بخماسية مقابل هدف ذهابًا وإيابًا، ليضرب الجنوب إفريقي "موسيماني" موعدًا تاريخيا في المباراة النهائية من البطولة أمام الزمالك.

خاض الأهلي في هذه النسخة من البطولة الإفريقية 14مباراة بداية من الدور التمهيدي للبطولة مرورًا بدور المجموعات والأدوار الإقصائية، وصولا إلى المباراة النهائية.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 34 هدفًا، في شباك المنافسين في البطولة من القارة السمراء، فيما أستقبلت شباك الأهلي ست أهداف، وحافظ لاعبي الفريق الأحمر على نظافة شباكهم في 8 مباريات.

ويعتبر الفوز الأكبر لفريق الأهلي في هذه النسخة من البطولة الافريقية هو الفوز بنتيجة (0/9) في إياب الدور التمهيدي على فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان.

وتعتبر الهزيمة الوحيدة للأهلي في مشوار دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، كانت أمام فريق "النجم الساحلي" التونسي في مباراة الذهاب، من دور المجموعات، والتي انتهت بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وحقق لاعبو الأهلي الفوز في 10 مباريات، وحل التعادل في 3 مباريات، وتلقى الأهلي هزيمة واحدة فقط في مشوار دوري الأبطال الافريقي 2019-2020.
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