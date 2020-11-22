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بين الناس

سكان عزبة النخل يشكون من انتشار الكلاب الضالة والقمامة وعدم رصف الشوارع

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسلت القارئة نعمة السيد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة والقمامة وعدم رصف الشوارع .

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان عزبة النخل من انتشار القمامة بالمنطقة مما تتسب في انتشار الحشرات الضالة والأوبئة وزيادة انتشار فيروس كورونا .

وأشارت الى ان شوارع بالمنطقة تحتاج إعادة رصف الشوارع الداخلية والخارجية لتسهيل حركة سير السيارات .

وأضافت نعمة السيد ان المنطقة تنتشر بها  الكلاب الضالة مما يهدد سلامة المواطنين وتسبب الرعب في قلوب النساء والأطفال وكبار السن .

وأوضحت  انه تم ارسال عدة شكاوي ولكن دون جدوي حتي الان .

وطالبت المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة وإعادة الشكل الحضاري للمنطقة .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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