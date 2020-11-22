سكان عزبة النخل يشكون من انتشار الكلاب الضالة والقمامة وعدم رصف الشوارع

ارسلت القارئة نعمة السيد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة والقمامة وعدم رصف الشوارع .





وقالت في شكواها نعاني نحن سكان عزبة النخل من انتشار القمامة بالمنطقة مما تتسب في انتشار الحشرات الضالة والأوبئة وزيادة انتشار فيروس كورونا .





وأشارت الى ان شوارع بالمنطقة تحتاج إعادة رصف الشوارع الداخلية والخارجية لتسهيل حركة سير السيارات .





وأضافت نعمة السيد ان المنطقة تنتشر بها الكلاب الضالة مما يهدد سلامة المواطنين وتسبب الرعب في قلوب النساء والأطفال وكبار السن .





وأوضحت انه تم ارسال عدة شكاوي ولكن دون جدوي حتي الان .





وطالبت المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة وإعادة الشكل الحضاري للمنطقة .









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