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محافظات

تسليم مستلزمات طبية ووقائية بـقيمة 750 ألف جنيها لمجابهة كورونا فى بنى سويف

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:05 م
تسليم المساعدات الطبية
تسليم المساعدات الطبية لصحة بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف تسليم حزمة من الدعم العيني لمديرية الصحة بالمحافظة ، التي وفرتها مؤسسة مصر الخير، حيث شملت مستلزمات طبية وقائية ومطهرات بقيمة 750ألف جنيه "كدعم عيني مقدم من المؤسسة "لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة فيروس كورنا وضمن استعدادات المحافظة تحسبا لظهور موجة جديدة من الفيروس ، وذلك في حضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ،وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف ، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي والدكتورة  أمنية أبوجبل مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة. 

ونقل"بلال حبش"نائب المحافظ شكر وتقدير محافظ بني سويف"د.محمد هاني غنيم" لمؤسسة مصر الخير والدور الكبير الذي تقوم به في دعم  العديد من المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة لاسيما في قطاعات حيوية مثل : الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية ، ودعم جهود المحافظة في مواجهة التحديات والأزمات ، خاصة في مجال دعم خطة الدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا . 
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وأكد نائب المحافظ على  أن المحافظة تعمل  من خلال عدد من الإجراءات على تعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني ، وذلك  من منطلق أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطط المحافظة في مختلف المجالات ، من خلال المشاركة المجتمعية  الفاعلة كإحدى  الركائز الأساسية في منظومة العمل وكافة الجهود الخدمية والتنموية . 
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من جهتها أوضحت حنان الدرباشى أنه تم"اليوم"تسليم مستلزمات طبية لمديرية الصحة ،والتي شملت ماسكات واقية وجوانتات وبدل واقية متعدددة الاستخدام وبدل "استخدام مرة واحدة "ومطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية والوقائية،مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير قد دعمت المنظومة الصحية "منذ بداية أزمة فيروس كورونا" بأكثر من 2 مليون جنيهًا  تم توجيه معظمها لتوفير المستلزمات الوقائية،بالإضافة إلى دعم وحدة الغسيل الكلوي بطنسا بني مالو بـجهازين غسيل بقيمة 350 ألف جنيه . 

كان  الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،قد استقبل أمس السبت  القافلة المخصصة لمحافظة بني سويف والتي تحتوي على  كميات كبيرة  من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم وبطاطين وملابس ،وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية،والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر"بالتعاون مع وزارة التضامن.


تسليم مستلزمات طبية ووقائية بـقيمة 750 ألف جنيها لمجابهة كورونا فى بنى سويف
تسليم مستلزمات طبية ووقائية بـقيمة 750 ألف جنيها لمجابهة كورونا فى بنى سويف
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