الهضيبي: انحصار المنافسة سيجعل الإقبال على التصويت في جولات الإعادة كثيفا

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لوزارات الصحة والداخلية والتنمية المحلية على تنظيم انتخابات مجلس النواب، دون حادثة واحدة أو أي أزمة تشوبها عكس أي انتخابات سابقة، وهو أمر محمود للداخلية والمواطن المصري.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإقبال سيكون كبيرًا في المرحلة الثانية في ظل انحصار المنافسة فهي المرحلة الحاسمة خاصة في ظل وجود عدد مرشحين أقل.





وأضاف أن المرحلة الأولى تشتمل على عدد كبير من المرشحين متوقعا منافسة شرسة في المنيا، وسوهاج، وأسيوط، لوجود إعادة على أغلب المقاعد.





وانتهى مجلس الشيوخ من إعداد لائحته الداخلية وتقوم الأمانة العامة خلال الساعات القادمة بتوزيعها على النواب لإجراء حوار حولها وحتى يتمكن النواب من قراءة نصوصها و تقديم تعديلات عليها وينشر موقع صدى البلد نص هذه اللائحة قبل التصويت عليها في جلسة 29 نوفمبر.





وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة، ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية.





وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية ويعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة‬.





وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة‪.‬





وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان‪.‬





ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة‪.‬





وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية‪. ‬وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة‪.‬

وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون‪.‬





يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.