موقف متناقض.. آبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام يهدد بإبادة إقليم تيجراي

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، منح مهلة 72 ساعة لأهالي إقليم التيجراي بشمال البلاد للرجوع عما هم فيه وإلا سيقوم بإبادة سكان الاقليم.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن آبي أحمد هدد بقصف الإقليم ومحاصرته بالمدافع والدبابات حال عدم استجابة أهالي تيجراي واستمرارهم في الاحتجاجات.





وأشار موسى إلى أن آبي أحمد منع الاتحاد الأفريقي من التوسط في أزمة التيجراي كما منعه من إجراء زيارة للإقليم ومنع وسائل الإعلام من التغطية للأحدث الجارية هناك.





من ناحية أخرى، أكد أهالي إقليم التيجراي استعدادهم للاستمرار في احتجاجاتهم ضد حكومة آبي أحمد.





وتصر الحكومة الإثيوبية على إن القتال واستخدام القوة، الأداة الناجحة في إنهاء التمرد في تيجراي، وتقديم الحكام الذين وصفهم آبي أحمد، رئيس الوزراء في أديس أبابا، بالخونة إلى المحاكمة، وهو الرأي والقرار الذي يخالفه محللون ويعتبرونه انتحارًا سياسيًا لنظام أحمد وتفككًا محتملًا للبلد الإفريقي متعدد الأعراق.





وقال أحد مساعدي، رئيس الوزراء آبي أحمد لشبكة "بي بي سي"، إن الحكومة الإثيوبية لن تتحدث مع قادة منطقة تيجراي الشمالية لإنهاء الصراع هناك.





وأضاف "مامو ميهريتو": "نحن لا نتفاوض مع المجرمين.. نقدمهم للعدالة وليس على طاولة المفاوضات"، وهو ما يقول إن قادة إثيوبيا لا يستمعون إلى مطالبات القادة الأفارقة والدول الكبرى على مقابلة زعماء تيجراي والتفاهم معهم.





وذكر "مامو"، "إن إخواننا وأخواتنا الأفارقة سيلعبون دورًا أكثر أهمية إذا مارسوا ضغوطًا على جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي للاستسلام ، ومن أجل ذلك ، كما تعلمون ، لا يحتاج أحد إلى الذهاب إلى تيجراي أو ميكيلي لتوضيح هذه النقطة لهم".





وقال إن القادة السابقين من موزمبيق وليبيريا وجنوب إفريقيا - الذين من المقرر أن يصلوا إلى البلاد في الأيام المقبلة - لن يتمكنوا من زيارة تيجراي بسبب العملية العسكرية الجارية.





وأوضح مامو أن الحكومة تبذل "قصارى جهدها" للسماح لوكالات الأمم المتحدة بتقديم المساعدة للناس في تيجراي.