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فن

ماجد الكدوانى يخرج عن صمته.. ردود أفعال إيجابية لحلقة فرق توقيت من مسلسل نمرة اتنين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

حملت رابع حلقات من مسلسل "نمرة اتنين" ردود أفعال إيجابية والتى جاءت تحت عنوان "فرق توقيت"، وهي من بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا؛ سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الحلقة حول نجمة شهيرة تستقل سيارة أوبر إلى المطار في رحلة مدتها أقل من ساعة. وخلال كل دقيقة من دقائق الرحلة تتجدّد ذكريات قديمة.

وأكّد النجم ماجد الكدواني استمتاعه بتجربة "فرق توقيت" مع المنتج هاني أسامة، والمخرج "العاطفي، الرقيق، المحترف والموهوب هادي الباجوري" على حد وصفه، وأضاف الكدواني: "تجمعني مع المخرج هادي تجارب سابقة ناجحة، أما الممثلة الراقية والموهوبة شيرين رضا، فأنا سعيد بالتعاون معها، سيّما أن حرفيّتها زادت العمل متعةً." وختم الكدواني: "أتمنى أن ينال العمل إعجاب مشاهدي "شاهد VIP" على المستوى الفني والمستوى الإنساني والنفسي والثقافي."

كما أوضح المخرج هاني الباجوري أن مشاركته في العمل جاءت من شعوره بأنه مختلف، وأضاف: رغم كوني متخصص بإخراج أفلام السينما، وبعدي نسبيًا عن التلفزيون، إلّا أن معالجة هذا العمل تحديدًا هي أقرب لأفلام السينما منها إلى التلفزيون، فالحلقة مستقلّة بذاتها، ومدتها نحو 45 دقيقة."

وحول رؤيته الإخراجية والتكنيك الذي اعتمده في ترجمة القصة إلى مَشاهد بصرية، قال الباجوري: "قصتنا  عبارة عن حلقة درامية مليئة بالمشاعر، تدور أحداثها في السيارة، بين شوارع القاهرة. اعتمدنا التصوير الليلي، وتحديدًا بعد منتصف الليل، إذ يصعب التصوير في شوارع القاهرة المزدحمة نهارًا من الناحية التقنية. ولأننا نصوّر داخل السيارة، كان عليّ أن أخترع جهازًا يسّهل علينا التصوير مع الحفاظ على الدقة في المَشاهد التصويرية، لذا فقد استمتعت كثيرًا بهذا الاختراع وبالتجربة عمومًا. الإخراج يشبه بعضه في الكثير من الأفلام لكن الإحساس وراء الإخراج هو الذي يتغيّر، أن تشعر بالشخصيات والأبطال هو الأهم. والمقاربة أنني عند إخراج أي عمل أبدأ من الكاراكتير، بمعنى أنني أمسك الفيلم من الشخصيات والمشاعر والدراما التي يعيشونها."

وحول تعاونه مع نجوم الحلقة، قال الباجوري: "أنا سعيد بالعمل مع ماجد الكدواني وشيرين رضا، فهو ليس أول تعامل يجمعنا. هما محترفان جدًا وأنا سعيد باختيارهم للمشاركة في هذه الحلقة." وختم الباجوري: "مسلسل "نمرة 2" مشروع يجب أن يعرض على منصّة رقمية، فهو يُطلب من قبل المشاهين، إضافةً إلى كونه مفصّل كي يُعرض على منصة. و"شاهد" قوية بإنتاجاتها وبمحتواها، لذا فأنا متشوّق لمتابعة "نمرة 2" على "شاهد VIP".

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