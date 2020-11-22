محمد جاد يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

احتفل الاعلامى محمد جاد بعيد ميلاد ابنته ونشر صورة معها وزوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".
وعلق محمد جاد على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي جميلة. ثلاثة والعد. ستستمر أنا ومامى في إضاءة شموعك بينما تستمر في النمو وتضيء عالمنا وتملأه بالبهجة والحب ".
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وقال الإعلامي محمد جاد، إن الكشف الأثري الذي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، أمس، ضم 100 تابوت خشبي بحالة جيدة جدا، مشيرا إلى أنه تم صناعة تلك التوابيت منذ أكثر من 2000 عام.
وتابع محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح الولد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكشف الأثري احتوى أيضا على 40 تمثالا لإله جبانة سقارة، ومن هذه التماثيل جزء مذهب، إلي جانب 20 صندوقا خشبيا للإله حورس، معقبا: "ده اكتشاف خطير، وبحالته مفيهوش خدش".
وأكد أن هذا الاكتشاف تم بأيادي مصرية خالصة، مشيرا إلي أن اغلب الاكتشافات بنسبة 90% منذ عام 2017 تمت ببعثات مصرية، لافتا إلي أن الدولة تهتم بالاعتماد على خبراتها البشرية من المصريين والاستفادة من مهاراتهم.
وأشار إلى أن المتخصصين مازالوا يتوقعون الكشف عن أسرار أكثر من أرض مصر، وأن المؤشرات تدل على أن الأراضي المصرية لم تبح عن كل ما في جعبتها إلا بـ 1% فقط.
وأكد الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، أن هناك اهتماما كبيرا من كبرى المؤسسات الإعلامية والقنوات الإخبارية الدولية بالكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من 100 تابوت و40 قطعة أثرية أخرى، وتم عمل أشعة "إكس راي" أمام جميع الحاضرين ووسائل الإعلام الدولية، وهو أمر لم يحدث من قبل، مؤكدا أنه يوم الخميس الماضي تم العثور على بعض الكشوفات، وسيتم الإعلان عنها قريبا، والكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه اليوم مهم من حيث العدد والقيمة.
وعلق محمد جاد على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي جميلة. ثلاثة والعد. ستستمر أنا ومامى في إضاءة شموعك بينما تستمر في النمو وتضيء عالمنا وتملأه بالبهجة والحب ".
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محمد جاد: ذوو الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات تفوق الكثيرين.. فيديو
وقال الإعلامي محمد جاد، إن الكشف الأثري الذي أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، أمس، ضم 100 تابوت خشبي بحالة جيدة جدا، مشيرا إلى أنه تم صناعة تلك التوابيت منذ أكثر من 2000 عام.
وتابع محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح الولد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكشف الأثري احتوى أيضا على 40 تمثالا لإله جبانة سقارة، ومن هذه التماثيل جزء مذهب، إلي جانب 20 صندوقا خشبيا للإله حورس، معقبا: "ده اكتشاف خطير، وبحالته مفيهوش خدش".
وأكد أن هذا الاكتشاف تم بأيادي مصرية خالصة، مشيرا إلي أن اغلب الاكتشافات بنسبة 90% منذ عام 2017 تمت ببعثات مصرية، لافتا إلي أن الدولة تهتم بالاعتماد على خبراتها البشرية من المصريين والاستفادة من مهاراتهم.
وأشار إلى أن المتخصصين مازالوا يتوقعون الكشف عن أسرار أكثر من أرض مصر، وأن المؤشرات تدل على أن الأراضي المصرية لم تبح عن كل ما في جعبتها إلا بـ 1% فقط.
وأكد الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، أن هناك اهتماما كبيرا من كبرى المؤسسات الإعلامية والقنوات الإخبارية الدولية بالكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من 100 تابوت و40 قطعة أثرية أخرى، وتم عمل أشعة "إكس راي" أمام جميع الحاضرين ووسائل الإعلام الدولية، وهو أمر لم يحدث من قبل، مؤكدا أنه يوم الخميس الماضي تم العثور على بعض الكشوفات، وسيتم الإعلان عنها قريبا، والكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه اليوم مهم من حيث العدد والقيمة.