حكاية الطريقة الرفاعية.. الحضرة والأذكار وسر اللعب بالثعابين

الطريقة الرفاعية إحدى الطرق الصوفية التي تنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي المولود في قرية حسن بالبطائح في العراق، واسمه الحقيقي أبو العباس أحمد بن أبي الحسن البطائحي، المنسوب إلى الإمام موسى الكاظم، أما أحمد الرفاعي الموجود في مصر فيقول مريدو الطريقة أنه من نسله.





الطريقة الرفاعية تنظم حضرة صوفية تكون عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، في مسجد الإمام الرفاعي، وهي عبارة عن تلاوة حزب الإمام الرفاعي الصغير، وبعض من الصلوات الأسبقية للإمام الرفاعي، والتي هي عبارة عن أدعية، وليست صلوات بركوع وسجود، إضافة إلى قراءة القرآن ودروس العلم، فمن وجهة نظر طارق الرفاع يشيخ الطريقة، التصوف مبني على العلم والفكر، أما مدة الحضرة فلا تتجاوز الساعة إلا الربع.





يرتدي الرفاعية زيًّا أسود، ويشتهرون بالقيام بأفعال يستغربها الكثير، كاللعب بالثعابين، وركوب الأُسود، والدخول في النيران المشتعلة دون أن تحرقهم أو تؤثر فيهم، وغيرها من الأمور، وتشير الكتب الصوفية إلى هذه الأفعال لم تكن معروفة عند الشيخ الرفاعي، لكنها استحدثت بعد وفاته، وأرجعوا السبب في انتشار هذه الأفعال بين مريديه إلى القول بأن الرفاعي كان ممن يعرفون بحنوّه ورعايته للحيوان.





تعلم الشيخ أحمد الرفاعي، مؤسس الطريقة الرفاعية، الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فيما كانت أخلاقه وكراماته سببًا في التفاف الكثير من المؤيدين حوله، لتكون الطريقة الرفاعية من أكبر الطرق الصوفية في مصر والعالم الإسلامي وتعد الأوردة الخاصة بالطريقة: "الحمدلله والاستغفار والله أكبر ولا إله إلا الله"، كما أن الشيخ الرفاعي مؤسس الطريقة، ترك لمريديه ومحبيه أورادا يتلونها بعد الظهر وبعد العشاء، وهي تسمى أوراد الصباح والمساء، كما أن هناك خلوة علمها شيخ الطريقة لأتباعه، تكون في شهر محرم من كل عام.





للشيخ الرفاعي أورادا وأحزابا، وكلها من القرآن الكريم، والأحزاب هي عبارة عن آيات من القرآن الكريم مضاف إليها أدعية، وهناك "الحزب الكبير" و"الحزب الصغير" و"حزب الستر" و"حزب المناجاة"، وهي بعض وليست كل أحزاب الإمام الرفاعي، التي لا تحصى وتقرأ هذه الأحزاب والأوردة في أي وقت، ومن أمثلة تلك الأحزاب "اللهم صل وسلم على نورك الأبرق.."، أو الحزب الصغير الذي يبدأ بأول سورة البقرة، وفي كل الأحزاب تكون هناك مناجاة للمولى عز وجل.