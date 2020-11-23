محافظ الغربية يكشف آخر قراراته للتعامل مع الموجة الثانية لـ كورونا

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تفاصيل قراراته الأخيرة بتقليل أعداد الموظفين لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال "رحمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، إن الإجراءات الجديدة لهدف الحفاظ على صالح المواطنين، مضيفا أنه في كل الجهات الحكومية في المحافظة تم تقليل أعداد الموظفين والعاملين.





وأضاف محافظ الغربية، أن تم إعطاء إجازة مفتوحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة، مستدركا "إعطاء إجازة مفتوحة لأي موظف تظهر عليه أعراض الإنفلونزا أو كورونا، ولا يعود للعمل مرة أخرى إلا ومعه ما يثبت شفاءه من كورونا بتحليل بي سي آر".





وأكد رحمي، أنه اتخذنا مجموعة من القرارات الاحترازية لحماية المواطنين من كورونا، متابعا أنه "نعمل على تنفيذها لمواجهة الموجة الثانية لكورونا والناس نسيت أن في كورونا وعلينا التعامل بحذر مع الجائحة التي تضرب العالم".





وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه نقوم بعمل حملات مشددة على الكافيهات والمحال لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق واتباع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه نقوم بتوفيق مواعيد العاملين بديوان المحافظة لمنع التكدس.





أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 11 قرارًا للمصالح الحكومية في محافظة الغربية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، وحرصًا على صالح العمل وصحة المواطنين.





صدر كتاب دورى من المحافظ للمديريات ورؤساء الوحدات المحلية وديوان عام محافظة الغربية يتضمن 11 قرارًا ويتم العمل به فور صدوره، كما يلى:





العمل بنظام فترتين في ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء، الفترة الصباحية من 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، والفترة المسائية من 2 ظهرًا وحتى 8 مساءً.





منح أجازة مفتوحة لمصابي الأمراض المزمنة «الضغط- السكر- القلب- السرطان».





منح كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا إجازة مفتوحة أو يشتبه في إصابته، للالتزام بمنزله وإفادة، وإفادة الأمن الداخلي بعدم السماح بدخوله إلى جهة العمل إلا بعد وجود إفادة بنتيجة تحليل PCR بسلبية الحالة.





تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، في التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم في المصالح الحكومية وجميع مواقع العمل والإنتاج، وعمل تقرير يومي عن المخالفين.





خصم 3 أيام من العاملين غير الملتزمين بارتداء الكمامة.





التطهير المستمر لمقار العمل في وقياس درجات الحرارة باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي في محال العمل.





تكثيف حملات المرور على المحال التجارية والكافيهات والمقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للعاملين وتقديم المأكولات والمشروبات في الأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة، وغلق الأماكن غير الملتزمة لمدة 3 أيام مع توقيع الغرامات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء على المخالفين.





تكثيف الحملات الرقابة على المقاهي والكافيهات ومنع تقديم الشيشة أو بيعها ومصادرتها وغلق المقاهى والكافيهات والمحلات التي تقدمها.





التشديد على الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية والورش والمطاعم والمولات والمقاهي.





تكثيف الحملات على مواقف السيارات للتأكد من ارتداء السائقين والركاب للكمامات في وسائل المواصلات العامة وسيارات الأجرة، ووقف السيارات المخالفة وسحب التراخيص منها وتوقيع الغرامات المقررة من رئيس مجلس الوزراء.





عمل حملة على المواقع الرسمية وشاشات العرض في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



