استشاري: النقل الذكي سيعمل على تغيير شكل الطرق والكباري

قال عماد الدين نبيل، استشارى الطرق والنقل الدولى، إن مؤتمر الأمس الخاص بالمعرض يعد المستقبل بالنسبة لمصر، فهو يعمل على نقل كافة التطورات التكنولوجية التي تحدث في الخارج إلى ارض الوطن.





وتابع: مؤسسة النقل الذكى ستعمل على تغيير شكل منظومة الطرق والكبارى ويطرح حلول تكنولوجية جديدة، معقبا: هناك فرق بين الطرق وتنظيم الطرق.



وأكمل "نبيل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الؤتمر يطرجح حللو ذاتية وتكنولوجية لإدارة نظم الطرق والمرورى، معقبا: نبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.

وتابع أن هذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، فضلًا عن الريادة والنمو انطلاقا من قطاع النقل شرايين التنمية وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام.

وأكمل: بمجرد إنشاء المشروع القومي للطرق والسكك الحديد وفر من أزمنة الرحلات 25%، وتوفير في الوقود والعملة الصعبة وتحسين البيئة وتقليل التلوث، بالإضافة إلى تقيليل نسبة الحوادث .