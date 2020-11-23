إسلام الشاطر: السوشيال ميديا لا تدير الأهلي.. وصالح جمعة مشكلته مع نفسه

كشف إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق حقيقة تحكم جماهير القلعة الحمراء بقرارت مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حديثه عن صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر.

وقال الشاطر خلال حديثه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "صالح جمعة من أكتر اللاعبين اللى جت له فرص للعب في أماكن كبيرة، وكفاية أن جمهور الأهلى بيحبه".

وتابع: "والمشكلة عند صالح جمعة والدليل أن كل المدربين اللى أتغيرت في الأهلى برضوا مش بيلعبوه".

وأضاف الشاطر: أنه بتمنى العودة للعب مرة أخرى في الاهلى ولو ماتش واحد، ولو مكان أحمد فتحى كنت كملت 100% في الأهلى".

وتابع الشاطر: "السوشيال ميديا لا تتحكم في قرارات الأندية الكبرى، أنا مع عدم اتخاذ القرارات بناء على السوشيال ميديا".

وواصل: "ويمكن أن يكون القرار موافق للسوشيال، والأهلى لا يدير النادى وفقا للسوشيال ولكن لابد من رؤيتها ومتابعتها ولكن لا تتدخل في القرارات على الرغم من قوتها".

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني بالأهلي مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏





ومع إعلان إصابة وليد سليمان يكون قد تعرض 5 لاعبين بالأهلي المصري للإصابة بفيروس كورونا رسميًا هم محمود كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان مقيدين بالقائمة الأفريقية وثنائي خارج القائمة هم أحمد ياسر ريان ومحمد شريف.





قرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اصطحاب لاعبيه في معسكر مغلق مساء أمس استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من مطار القاهرة علي أن يكون تدريباته بملعبه ( الأهلي والسلام).





ودخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية ، والسبب الثالث هو الإبتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة أثارت الخوف من «سحر وشعوذة» والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا، والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الإختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة.





وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن قرار المعسكر المبكر هو لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم، وقال أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.





واستقر موسيماني على اصطحاب مجموعة اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية فقط للمعسكر المغلق وعددهم 20 لاعبا وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ وجونيور اجايي وجيرالدو ووليد سليمان واليو بادجي ومروان محسن ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات، وسوف يتوقف الأمر علي ضم محمود كهربا وصالح جمعة علي نتيجة المسحة الطبية التي خضعوا لها بالأمس لتحديد موقفهم من فيروس كوورنا .



