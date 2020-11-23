شوادر ومظلات.. الإسكندرية تجري انتخابات البرلمان رغم الامطار

قال الدكتور محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن اليوم استكمال للعرس الديمقراطي باجراء جولة الاعادة لانتخابات النواب 2020 ، وان الاسكندرية شهدت طقسا وظروفا سيئة الايام الماضية نظرا لسقوط امطار غزيرة، ولكن اليوم يشهد حالا من الاعتدال رغم الأمطار التي كانت على الاسكندرية حتى ساعات متأخرة من الليل أمس.





وتابع الدكتور محمد الشريف، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن المحافظة اتخذت كل التجهيزات واستعدت بشكل كامل للجولة الثانية، لافتا الي ان الاسكندرية بها 5 لجان عامة و 1083 لجنة فرعية، و13 مقعد يتنافس عليها 26 مرشح، الي جانب ان عدد اصوات الناخبين هم 3 ملايين و 813 الفا.





واوضح انه تم رفع كفاءة الكهرباء والصرف الصحي والمياه نتيجة لاثار الامطار الفترة الماضية، منوها انه تم عمل شوادر لحماية المواطنين من أشعة الشمس أثناء وقوفهم للادلاء بأصواتهم، الى جانب توفير كل المستلزمات الطبية والاجراءات الوقائية والكراسي المتحركة لكبار السن.





وتصدر المواطنون ممن لهم حق التصويت في الاسكندرية ، المشهد الانتخابي في الدقائق الاولى من جولة الاعادة بانتخابات النواب ،وهذا بعد فتح ابواب لجان الانتخاب في تمام الساعة 9 صباحا، وانطلقت صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر يومى 23 و24 نوفمبر.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هي:"الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحًا يتنافسون على 109 مقاعد.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





تجرى الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحا على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحا على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.



