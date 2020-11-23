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محافظات

شاهد.. كراسي متحركة لكبار السن داخل اللجان الانتخابية في الأقصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:16 م
توفير توفير كراسي
توفير توفير كراسي متحركة لكبار السن داخل اللجان الانتخابية
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شمس يونس
وفرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر كراسي متحركة باللجان الانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، للمساعدة في عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في المحافظة. 

وشهدت اللجان التزام الناخبين وجميع العاملين من أجهزة امنية وموظفين بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.


وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

وتجرى جولة الإعادة في الإنتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر إنتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.


وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت  السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.
شاهد.. كراسي متحركة لكبار السن داخل اللجان الانتخابية في الأقصر
شاهد.. كراسي متحركة لكبار السن داخل اللجان الانتخابية في الأقصر
شاهد.. كراسي متحركة لكبار السن داخل اللجان الانتخابية في الأقصر
شاهد.. كراسي متحركة لكبار السن داخل اللجان الانتخابية في الأقصر
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