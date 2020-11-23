تارا عماد تستعرض لياقتها البدنية بتمارين رياضية شاقة

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها فيديو جديدا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت فيه بشكل مختلف عن المعتاد .

استعرضت تارا عماد لياقتها البدنية بتمارين رياضية شاقة و كتبت معلقة :ابدا صباحي باللعب

وحاز الفيديو علي اعجاب متابعيها جاءت التعليقات كالاتي :

عاش -اية الجمال دا - الله عليكي

تجنني ايه الروعة والحلاوة والشياكة دي كلها يا فنانة يا متالقة يا هايلة

يا سلام فنانة جميلة بحق وحقيقي

الشكل رائع والمظهر اروع يا جميلة الجميلات

وكانت قد صرحت الفنانة تارا عماد بأن حياتها ليست خالية من العيوب، وأنها ليست دائما ترتدي الفساتين المصممة بشكل رائع وتذهب إلى مهرجانات، ولكنها تتعرض في بعض الأيام لما هو عكس ذلك تماما وتشعر بعدم قدرتها على مواجهة العالم.





وتعد تارا عماد فنانة مصرية وعارضة ازياء، ولدت عام 1993، فازت بلقب ملكة جمال افريقيا والوصي









و كانت قد كشفت تارا عماد عن كواليس رجوع مسرحية علاء الدين في ظل وجود الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

وقالت الفنانة تارا عماد في تصريحات ل"صدى البلد" ان كورونا اثر على عرض مسرحية "علاء الدين"، لافتة الي ان جميعهم كانوا قلقانين ومتخوفين على صناع العمل والجمهور.

ولفتت الي انهم ياخذون احتياطتهم بشكل كبير، واوضحت ان صناع العمل رئوا انه من الافضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا، واكدت انهم سعداء بما حققوه وردود الفعل التي وصلت لهم على العمل.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.









يذكر أن تارا عماد تعاقدت على الانضمام لفريق عمل " الست امينه " وتدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل.

المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ، إنتاج شركة "سينرجى.











