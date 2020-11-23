استعد لعقد اجتماع مع عصابات التنظيم.. العراق يعتقل رجل داعش المهم بمطار بغداد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مطار بغداد.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه تم إلقاء القبض على إرهابي داعشي في مطار بغداد الدولي.





وعن التفاضيل، أوضح رسول في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعش الإرهابية المُكنى (أبو نبأ)، وذلك في عمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي.





وأضاف أنه القوات الأمنية و استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب تتبعتا بشكل دقيق، الداعشي مُنذ انطلاقه من أحد الدول وحتى وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد".





ولفت رسول، إلى أنه "عُرف المُكنى (أبو نبأ) بنشاطه الإرهابي مُنذ عام ٢٠٠٣ حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش.





وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي العراق، حيث تم تُكلفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد.





وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن هذه العملية جاءت بسرية تامة ونجاح باهر.





ولا تزال القوات الأمنية المشتركة في العراق، تواصل مهامها وعملياتها العسكرية لتطهير البلاد من خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وبدأت القوات في منتصف أكتوبر عملية عسكرية واسعة لقطاعات الجيش العراقي لاقتحام وتطهير جنوب الموصل، حيث دكت مدفعية الجيش والحشد أوكارا لتنظيم "داعش" تمهيدا للسيطرة على المنطقة.

يُشار الي أنه الفترة الماضية كانت قد شهدت تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف ضد داعش، حيث أصبحت الهجمات تقع بصورة شبه يومية وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد مع فرض عقوبات على العراق.



