رئيس جامعة حلوان : لا داعى للتعصب فالمجتمع المصرى متسامح

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال ندوة بجامعة حلوان تحت عنوان لا للتعصب .. مصر اولا، تمت اقامتها داخل مسرح مجمع الفنون والثقافة بحضورهما ، ان الندوة تهدف لرفض التعصب فالمجتمع المصرى متسامح يرفض التعصب









و اشار نجم لى انه يجب ان التاريخ المصرى العريق يدعو للتسامح و احترام الرأى وعدم التعصب فالشعب المصرى شعب حكيم و ودود على مر الحضارات ولا مجال للتعصب لديه .









وتمت اقامة الندوة بحضور كل من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة و الدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي ل مجمع الفنون والثقافة بالجامعة ولفيف من عمداء الكليات و الاساتذة .









و تمت اقامة الندوة داخل مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة وسط اجراءات احترازية من انتشار الموجة الثانية من كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات و حمل المطهرات و الكحولات كما انه تم المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد و الحضور ، حفاظا على صحة الحضور.





وقد افتتح منذ قليل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ملاعب الجامعة بعد تطويرها بحضور كرم جبر رئيس الهئية الوطنية للاعلام.









و تفقد الدكتور اشرف صبحى خلال الافتتاح اعمال التطوير بالملاعب و تجهزيتها لاقامة المباريات و الانشطة الرياضية .





كما قدمت منتخبات كليات جامعة حلوان خاصة كلية التربية الرياضية خلال الافتتاح بعض العروض الاستعراضية بالفنون القتالية و الجمباز ، وسط اجرائات اجترازية من خطر انتشار وباء فيروس كورونا .



