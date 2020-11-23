رئيس جامعة حلوان : لا داعى للتعصب فالمجتمع المصرى متسامح

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال ندوة بجامعة حلوان تحت عنوان لا للتعصب .. مصر اولا، تمت اقامتها داخل مسرح مجمع الفنون والثقافة بحضورهما ، ان الندوة تهدف لرفض التعصب فالمجتمع المصرى متسامح يرفض التعصب
و اشار نجم لى انه يجب ان التاريخ المصرى العريق يدعو للتسامح و احترام الرأى وعدم التعصب فالشعب المصرى شعب حكيم و ودود على مر الحضارات ولا مجال للتعصب لديه .
وتمت اقامة الندوة بحضور كل من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة و الدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي ل مجمع الفنون والثقافة بالجامعة ولفيف من عمداء الكليات و الاساتذة .
و تمت اقامة الندوة داخل مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة وسط اجراءات احترازية من انتشار الموجة الثانية من كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات و حمل المطهرات و الكحولات كما انه تم المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد و الحضور ، حفاظا على صحة الحضور.
وقد افتتح منذ قليل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ملاعب الجامعة بعد تطويرها بحضور كرم جبر رئيس الهئية الوطنية للاعلام.
و تفقد الدكتور اشرف صبحى خلال الافتتاح اعمال التطوير بالملاعب و تجهزيتها لاقامة المباريات و الانشطة الرياضية .
كما قدمت منتخبات كليات جامعة حلوان خاصة كلية التربية الرياضية خلال الافتتاح بعض العروض الاستعراضية بالفنون القتالية و الجمباز ، وسط اجرائات اجترازية من خطر انتشار وباء فيروس كورونا .
وكان قد أكد دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه سيكون هناك ترتيب لتفعيل مبادرة "لا للتعصب..مصر أولا" قبل اللقاء الذي سيجمع بين القطبين الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف فوزي ان وزير الشباب والرياضة قد أكد أن الهدف من هذه المبادرة الإستمرارية مشيرا الى أنه مستمر في جميع المحافل ولا للتعصب في جميع المجالات ليس الرياضة فقط.
وتابع أنه يجب منع التعصب في الوسط الرياضى بشكل قوي وحقيقي خلال تلك الفترة خاصة أنه لم يطبق بشكل فعال خلال الفترة الماضية.
وأشار فوزي إلى أن هناك آليات تنفيذ لتنفيذ تلك المبادرة خاصة أن ظاهرة التعصب منتشرة من فترة طويلة ولكن علينا ان ننبذ التعصب وضرورة التطبيق الجيد لها.
وكان قد شارك عدد من رواد الأعمال المميزين في ملتقى رواد الأعمال .. (الرياديون يلتقون ) وكذلك معرض رواد الأعمال (رائد أعمال مع مرتبة الشرف)، والذين تم تنظيمهم ضمن أنشطة اسبوع نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والأستاذة الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان.. بافتتاح الملتقى والمعرض...
و استهدف ملتقى "الرياديون يلتقون" عرض لتجارب وخبرات رواد الأعمال الصغيرة.. وتوصياتهم للطلاب بإنشاء مشاريعهم الخاصة.
وتضمن "معرض رواد الأعمال" عرض لمشاريع مجموعة من رواد الأعمال.
وأشارت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن التوجه نحو ريادة الأعمال، توجه خلاق في هذه المرحلة التي تتطلب استنهاض همم الشباب، مؤكدة علي أهمية الملتقى والمعرض الذي يجسد عمليا إنجازات وإبداعات طلاب الجامعة ودعت إلى إستمرار إقامة مثل هذه المعارض لرواد الأعمال لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.
وأوضحت الأستاذة الدكتورة ايمان ابو طالب مديرة نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان إلى أن النادي يحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات.. حيث يعمل نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان على تنفيذ العديد من الأهداف التي تتضمن بناء ثقافة ريادة الأعمال لتنمية الدافع الي العمل الحر، والمساهمة في تفعيل دور المنشآت الصغيرة لإيجاد وظائف وفرص عمل تستوعب خريجي مؤسسات التعليم والتدريب بجامعة حلوان، وتعزيز القدرات الريادية، لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد افكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها.
جدير بالذكر أن من بين رواد الاعمال المشاركين بالمعرض طلاب من الفرق الدراسية وأصحاب شركة ناشئة في مجال الطباعة ... وهو ما يعد تفهما وانتشارا لفكرة ريادة الأعمال بين الطلاب.