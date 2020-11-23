انتبهى لها قبل فوان الأوان..علامات تحذيرية لسرطان الرحم

لا يوجد سبب واضح للإصابة بسرطان عنق الرحم يلعب دورًا في هذا المرض، ويحدث سرطان عنق الرحم عندما تنشأ تغيُّرات (طفرات) في الحمض النووي (DNA) لخلايا عنق الرحم في DNA.Ygd، وإليك أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وأعراض الإصابه به.





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وفقا لموقع برايت سايد تعد أهم العوامل التي تسبب انتشار الفيروس التدخين وهناك عوامل أخرى مثل التوتر ونقص المناعة تساعد علي انتشار الفيروس و قد تزداد احتمالية إصابتكِ بسرطان عنق الرحم إذا كان لديكِ ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالة صحية أخرى، وإذا كنتِ مصابة بفيروس الورم الحليمي البشرىكذلك هناك صلة بين التدخين والإصابة بسرطان عنق الرحم.





الأعراض الحقيقية لسرطان عنق الرحم

لايوجد أعراض واضحة للمرض لمعرفته فمن أشهر الأعراض تكرار الإفرازات المهبلية وآلام أثناء العلاقة الزوجية ونزول دم أثناء العلاقة الزوجية وآلام أسفل الحوض وحلل في الدورة الشهرية وهو ما يتطلب وضع برنامج للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم للحماية والوقاية من المرض.





بشكل عام لا نسبب المرحلة المبكرة لسرطان عنق الرحم أي مؤشرات أو أعراض وذكر موقع "nhs" أن النزيف غير الطبيعي من المهبل يعد من أكثر أعراض سرطان الرحم المعروفة بين النساء ولكن النزيف ليس دائما دليلا على الاصابة بالسرطان لان هناك اسبابا كثيرة جدا له.





يبدأ نزيف سرطان الرحم خفيفا وبتفريغ مائي ويصبح أثقل بمرور الوقت، ومن الملاحظ أن معظم النساء المصابات بسرطان الرحم قد مررن بسن اليأس ، لذا فإن أي نزيف مهبلي سيكون غير عادي.





الأعراض الأقل شيوعًا

وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا الم في أسفل البطن وألم أثناء العلاقة الجنسية وإذا وصل سرطان الرحم إلى مرحلة متقدمة، فقد يسبب أعراضًا إضافية، وتشمل ألم في الظهر وألم فى الحوض والتعب والاجهاد والشعور بالغثيان وفقدان الشهية.





يمكن احتواء المرض والسيطرة علية خلال من 7 إلى 10 سنوات من الإصابة بحيث يكون في مرحلة الخلايا غير الطبيعية حيث يتم الشفاء منه بشكل كامل مع ضمان استمرار الإنجاب ودعا السيدات إلى ضرورة الاعتناء بمنطقة الرحم حرصا على عدم الإصابة.