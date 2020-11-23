مدير "بنها التعليمية"يحيل مدرسين للتحقيق لعدم ارتدائهما الكمامة

أحال عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، مدرسين للتحقيق الفوري بسبب مخالفتهما للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم ارتدائهما الكمامة.









وكان مدير عام إدارة بنها التعليمية قد أصدر أمرا إداريا بإلزام جميع المدرسين والعاملين بديوان الإدارة التعليمية والمدارس التابعة لها بارتداء الكمامات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرغم ذلك شاهد مدير الإدارة عدم إلتزام مدرسين بارتداء الكمامة داخل مبنى الإدارة فأحالهما للتحقيق العاجل.









وقال فتح الباب مدير إدارة بنها إن الإدارة تعمل كفريق واحد من أجل صحة الطلاب والعاملين بها والمدارس التابعة لها تزامنا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





من جانبه أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الكتاب الدورى رقم 293 بتاريخ 22 نوفمبر 2020، بشأن الاستعدادات التى أرقها مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، حيث تضمنت غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائقية للحد من انتشار فيروس كورونا ٣ أيام.





وشدد محافظ القليوبية علي الجهات المعنية من وحدة مرور القليوبية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المواقف بضرورة متابعة تطبيق الغرامات المقررة علي المواطنيبن غير الملتزمين بإجراءات الحد من انتشار كورونا وخاصة متابعة الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي والمواصلات العامة.





كما تضمنت أيضا التشديد على المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الإحترزية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير شوارع ومداخل مدينة بنها لدفع الأعمال والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات.





يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.