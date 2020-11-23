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تعليم

جامعة بنها تشارك فى منتدى رؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:14 م
منتدى رؤساء جامعات
منتدى رؤساء جامعات تحالف طريق الحرير
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إبراهيم الهوارى
تشارك جامعة بنها بالمنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو بالمكتب التنفيذى للتحالف والذى تستضيفه أون لاين كلا من جامعة شيان بالصين وجامعة العلوم التطبيقية في ميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 23 - 27 نوفمبر الجارى وبمشاركة 60 جامعة حول العالم من أعضاء التحالف.


ويمثل جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

وقال الجيزاوي إن المنتدى يتناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة والتي منها رسالة الجامعات ودورها في أمن المجتمع، وكيف يؤثر وباء كورونا على مستقبل الجامعات، وأمن الأنظمة الطبيعية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكوارث الطبيعية بما في ذلك من  آثار الأوبئة والتغيرات المناخيه، بالإضافة إلى أمن الفضاء السبرانى وعلاقتة بحماية الخصوصية، والأمن من أجل الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر في ختام المنتدى أن يعقد اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف للنظر في عضوية الجامعات الجديدة له.

من ناحية أخرى عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها مساء اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي أمين كلية الطب البشرى، وأمين كلية العلاج الطبيعى.

واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، كليات "العلوم، والتربية، والحقوق"؛ لتفقد الإجراءات الاحترازية، ومدى التزام الطلاب، والجهاز الإداري، وهيئة التدريس باتباعها رافقه خلالها الدكتور لطفي أبو سالم، عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان عبد الحق، عميدة كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق.
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