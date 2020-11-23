نجاة السائق بأعجوبة.. عمود إنارة يهشم سيارة ويعطل المرور على كورنيش النيل.. شاهد

شهد منذ قليل طريق كورنيش النيل ناحية مدخل مصر القديمة سقوط عمود إنارة ما أدى إلى تهشم سيارة ملاكى كانت تسير أسفله، إلا أن السائق نجا من الموت بأعجوبة.





وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور قرابة نصف ساعة فى اتجاه المعادي وحلوان.





على الفور، انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لسحب الكثافات المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.





وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا بسقوط عمود إنارة بطريق كورنيش النيل ناحية مدخل مصر القديمة، وتهشمت سيارة نتيجة الحادث.





انتقل رجال الأمن لإجراء معاينة الي مكان الحادث، وتم اخطار الجهات المعنية لإصلاح العمود، فيما تم سحب الكثافات المرورية التى نتجت عن الحادث تحسبًا لحدوث أي عواقب تنتج عن عمود الإنارة.





كما شهدت معظم شوارع وميادين القاهرة اليوم الاثنين سيولة مرورية على كل الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.





وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مع انتشار أوناش المرور للتعامل الفورى مع أى أعطال بالمحاور الحيوية.





وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق وسط البلد وكوبري أكتوبر، وصلاح سالم والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني".





وأوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات.





وطبقا لهيئة الأرصاد فإن هناك توقعات بسقوط أمطار على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون متوسطة الشدة على أقصى تقدير ودرجات الحرارة مستقرة، إنما مع الساعات الأولى للصباح والشبورة الكثيفة يجب التنبه وعدم مواجهة الهواء البارد وارتداء جاكت واقي، لذا فقد استعددت أجهزة الأمن لإرسال تعزيزات مرورية وسحب الكثافات المتوقعة نتيجة تجمعات الأمطار.