مشهد مهين..أول فيديو لعملية تفتيش سفينة شحن تركية من قبل القوات الألمانية

نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو لعملية التفتيش التي أجرتها فرقاطة ألمانية لسفينة شحن تركية بالقرب من ليبيا.





اظهرت اللقطات لحظات هبوط عناصر الجيش الألماني على ظهر السفينة التركية، ولقطات من عملية التفتيش، كما بدا واضحا لقطة لجندي ألمان يسير خلف شخص يبدو أنه من طاقم الطائرة يرفع يده أمام سلاح الجندي.





ومنعت تركيا القوات الألمانية التابعة لبعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية اشتبهت في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيجل اليوم الاثنين، نقلًا عن وزارة الدفاع الألمانية.





وذكرت صحيفة "دير شبيجل" إن الجنود الألمان من مبادرة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، والتي يطلق عليها اسم عملية إيريني، صعدوا على متن السفينة التركية، لكنهم اضطروا إلى وقف البحث والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.





وأضافت أن الجنود الألمان لم يعثروا على أي شيء مريب حتى غادروا السفينة.





وأعرب نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، عن إدانة أنقرة لتفتيش فرقاطة ألمانية سفينة شحن تركية كانت في طريقها إلى ليبيا.





وقال أقطاي:"ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة شحن تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.





وأضاف: "عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من دون استشارة أحد أثبتت مرة أخرى أنها منحازة"، وذلك بعد اكتشافها العديد من الخروقات التركية الفجة لحظر التسليح المفروض على ليبيا.





وأعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، استدعاء مبعوثي الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا وألمانيا، احتجاجًا على محاولة ألمانيا تفتيش سفينة تركية أشتبهت في نقلها أسلحة إلى ليبيا.