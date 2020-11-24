المميزات والصفات الشخصية للإنسان حسب يوم ميلاده من 1 إلى 31

إليكم أهم ميزات الأشخاص حسب اليوم الذي ولدوا فيه في أي شهر من شهور السنة، ما عليك إلا أن تختار تاريخ ميلاد الشخص الذي تريد أن تعرف إسرار شخصيته وتنظر إلى الشرح حسب في الأسفل ، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

العدد واحد : (1)

المولود في يوم 1من كل شهر: لا تتحكم به العواطف، منطقي وجريء، صاحب حس قوي وإن كانت ولادته في الليل فهو انفعالي وعاطفي.

وقد حاز “الواحد” قداسة خاصة في الفكر المصري، فقد ارتبط بالألوهية وبالزمن الأول. وبعض الشعوب كانت تحتفل بأعياد الأول من مايو والأول من أغسطس والأول من فبراير.. وكان الواحد يرمز إلى الشمس ويعتبر نقطة انطلاق لباقي العمليات الحسابية.

العدد اثنان : (2)

المولود في يوم 2 من كل شهر: يتمتع بإدراك قوي وغريزة حسية تجاه مختلف شئون الحياة.

وفي الماضي كان ينسب هذا العدد إلى الأمومة فهو يمثل المبدأ النسائي كما يرمز إلى الليل والنهار. ويرمز العدد “اثنان” إلى الازدواجية حيث تظهر كل جدلية وكل جهد وكل قتال وكل حركة، كذلك يشير إلى التوازن.

العدد ثلاثة : (3)

المولود في يوم 3 من كل شهر: يتمتع بروحانية عالية كما أنه مرح ورصين ودبلوماسي في تعامله

ويعتبر العدد ثلاثة” عددا مقدسا لدى معظم الشعوب وهو يرمز إلى الخير والحظ الحسن

العدد أربعة : (4)

المولود في يوم 4 من كل شهر: يتمتع برؤية خاصة.. واقعي وعملي وسريع البديهة ومنظم ونشيط.وفي الأحلام يدل ظهور العدد (4) على تبدل إيجابي في شخصية الإنسان.. ويرمز هذا العدد إلى الارتكاز أو اكتمال القاعدة المادية أي التجسد المتكامل.

العدد خمسة : (5)

المولود في يوم 5 من كل شهر: مزاجي، ويعشق الحرية، ويتأقلم بسهولة مع مختلف الأجواء. ورغم أنه يتميز بالعصبية إلا أنه عاطفي وعقلاني.وهو عدد دائم الحركة وكان يرمز للطبيعة والحياة وحب التفاؤل وأيضا الحماية من الحسد.

العدد ستة : (6)

المولود في يوم 6 من كل شهر: محب للعدالة ومتحفظ قليلا ولكنه اجتماعي بطبعه ويتمتع بجاذبية خاصة وميل للاستقلالية.

ويرمز هذا العدد للحب كما يرمز إلى النقص فهو سبعة ناقص واحد والعدد سبعة رمز الكمال. وفي روما كرّس الرومان العدد 6 للإله فينوس إلهة الحب.

العدد سبعة : (7)

المولود في يوم 7 من كل شهر: يجذبه عالم الروح والكمال وهو مثالي في الحياة، وفوضوي، كما أنه هادئ ورصين ومزاجي.

وقد آمنت شعوب الشرق الأقصى والشعوب السامية وكثير من الشعوب الأخرى بالعدد سبعة واعتبرته عددا مقدسا وأدركوا أن له فضائل غامضة تمنح الحياة والحركة وتؤثر في الكائنات السماوية.

العدد ثمانية : (( 8 ))

المولود في يوم 8 من كل شهر: عاطفي وعقلاني واهتماماته المادية تفوق اهتماماته الروحي ولديه إدراك خاص في اقتناص الفرص.ويمثل العدد ثمانية التجدد ويرمز إلى النجاح.

العدد تسعة : (9)

المولود في يوم 9 من كل شهر: يتمتع بموهبة وميول روحانية ومزاجي وعاطفي ويملك الجرأة والشجاعة.ويرمز العدد تسعة في الحضارات القديمة إلى القداسة فهو مضاعف العدد ثلاثة رمز الخير.

العدد عشرة : (10)

المولود في يوم 10 من كل شهر: إرادته صلبة ويهوى التحدي والنجاح.

ويرمز العدد 10 إلى الانسجام بحسب الفلسفة اليونانية باعتباره العدد الأساسي في الحساب. وفي روما وعند الزواج كان القانون الروماني يقضي بوجود عشرة شهود في العرس.

العدد أحد عشر : (11)

المولود في يوم 11 من كل شهر: عاطفي وأناني واجتماعي بطبعه ومحب للرفاهية.

يعتبر رمز المبادرة الفردية وعند العرب الخصال الحميدة “أحد عشر” وهي التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والتقتير، والبعد عن الشرك، والنزاهة عن الزنى والقتل، والتوبة، وتجنب الكذب، وقبول المواعظ، والابتهال إلى الله.

العدد اثنا عشر : (12)

المولود في يوم 12 من كل شهر: ميال إلى الموسيقى والرياضة.. طموحه كبير وأهل للمسئولية.يشير هذا العدد إلى عدد دورات القمر السنوية، وفي تفكير “أفلاطون” حلت الأعداد مكان الأفكار للتعبير عن شكل الكون ورمز لها بالعدد 12.

العدد ثلاثة عشر : (13)

المولود في يوم 13 من كل شهر: لديه سرعة بديهة، وأفكاره صائبة ومحب للمناقشات ويتقن فن الحديث وعاطفي واجتماعي.ويعتبر بعض الشعوب العدد ثلاثة عشر رمزا للتفاؤل.. بينما يرى فيه عدد كبير آخر رمزا للشؤم. والسبب الرئيسي للتشاؤم من هذا العدد يعود إلى العصور القديمة فقد كان يحمل وصف القوة الخفية…. ويسمي السحرة الورقة الثالثة عشرة في ورق اللعب ورقة الموت وهي تمثل رجلا يحمل منجلا يقطع الرءوس وهو دليل على نهاية أيام السنة.

وفي النظرة التفاؤلية أن العدد ثلاثة عشر يحمل رمز السلطة.. القوة والنجاح المادي والمعنوي.

العدد أربعة عشر (14)

المولود في يوم 14 من كل شهر: يتمتع بالحاسة السادسة ومتفائل ومحب للحياة ويعمل على تأمين مستقبله إلى أن ينجح في ترسيخ أسسه. ويرمز هذا العدد إلى الحركة والتغيير والحرص الشديد.

العدد خمسة عشر: (15)

المولود في يوم 15 من كل شهر: يملك طاقة كبيرة وقدرة على احتمال المصاعب وهو عطوف ومحب للعدالة وللعائلة، ويتمتع بجاذبية خاصة يوظفها في اغتنام الفرص التي يصادفها في حياته.

ويرمز هذا العدد للتناقض بين الغموض والانفتاح.

العدد ستة عشر : (16)

المولود في يوم 16 من كل شهر: واقعي وعملي وواثق من نفسه ومحب للسفر والتنقل كما أن لديه ميلا كبيرا نحو مختلف العلوم والثقافات.

ويرمز هذا العدد للروحانية والطاقة الغريبة.

العدد سبعة عشر : (17)

المولود في يوم 17 من كل شهر: يملك الحاسة السادسة ولديه سحر خاص ويتميز بروح مرحة وقدرة على اجتياز الصعوبات وهو محب ومحبوب من الناس.

وهذا العدد يحمل بعض سمات العدد 13 فالبعض يعتبره رمزا للتفاؤل والبعض الآخر يعتبره شؤما ونحسا. ورغم كل الآراء المتناقضة فالعدد سبعة عشر يعتبر رمزا لتوازن الأشياء.

العدد ثمانية عشر : (( 18 ))

المولود في يوم 18 من كل شهر: يتمتع بمواهب فنية أو روحية ويملك ازدواجية في شخصيته ويتسم بالمرح.

ويرمز هذا العدد للكبرياء والأسرار.

العدد تسعة عشر : (19)

المولود في يوم 19 من كل شهر: صاحب مبادئ وقيم وتجذبه المثل العليا والقصص البطولية، وهو مثالي في الحياة، ومرح ورصين وإن حملت شخصيته علامات الازدواجية.

وفي المعتقدات الشعبية يرمز هذا العدد إلى الشمس ودفء الحياة، ولا يعتبر هذا العدد عددا تفاؤليا وإن كان البعض يعتبره عددا مقدسا.

العدد عشرون : (20)

المولود في يوم 20 من كل شهر: خيالي وعملي وواثق من نفسه وإمكانياته، وطاقاته الفكرية كبيرة وعواطفه غنية ويفتقد في حياته إلى الجانب الروحي العميق.

يرمز هذا العدد للإنسان كما يمثل إله الشمس كرمز للإنسان الكامل وهو يشير إلى الحركة والمادة والأهداف الصائبة.

العدد واحد وعشرون : (21)

المولود في يوم 21 من كل شهر: يتمتع بحدس كبير وشخصية مميزة وتستهويه مراكز القيادة والرئاسة ويتأثر بآراء الآخرين.

ويرمز العدد واحد وعشرون إلى النضوج العقلي ويرمز إلى اعتدال الفصول والحكمة الإلهية.. لذا اعتبر العدد 21 رمزا للتحية والتشريف إذ تطلق المدفعية 21 طلقة لدى مراسم استقبال كبار الشخصيات السياسية بين الدول أو عند إجراء مراسم دفنها.

العدد اثنان وعشرون : (22)

المولود في يوم 22 من كل شهر: يتمتع بحيوية كبيرة وإحساس بالمسئولية ومنطقي وعقلاني كما يرغب في خلق مجتمع جديد، كما أنه هادئ وطموح.وفي بعض المعتقدات فإن هذا العدد يرمز للحظ في الحياة.

العدد ثلاثة وعشرون : (23)

المولود في يوم 23 من كل شهر: لديه قدرة على التحليل.. شخصيته مستقلة وله آراء خاصة حول المستقبل والناس وحريص على إقامة علاقات اجتماعية تدعم نجاحه ومسيرته.وهذا العدد رمز للأجيال ويدل على النجاح والحظ.

العدد أربعة وعشرون : (24)

المولود في يوم 24 من كل شهر: يتميز بقدرة على التركيز والاستنتاج ويعتمد في حياته على حسه المسبق للأمور وعلى الحظ..وهذا العدد رمز للزمن حيث قسم البابليون اليوم إلى 24 ساعة أو وحدة زمنية وظل هذا التقليد مستمرا حتى انتشر في العالم أجمع.

العدد خمسة وعشرون : (25)

المولود في يوم 25 من كل شهر: يملك نزعة إلى الاستقلالية والقيادة والمسئولية ويصر على النجاح في تخطي الصعاب.وهذا العدد يرمز إلى الارتقاء الروحي والمادي والمعنوي.

العدد ستة وعشرون : (26)

المولود في يوم 26 من كل شهر: لديه حس كبير نحو الواجب والإنسانية وازدواجية بين الفوضى والهدوء.

وهذا العدد يمثل في المعتقدات القديمة الصراع ضد الخطيئة ويرمز إلى القوة والضعف.

العدد سبعة وعشرون : (27)

المولود في يوم 27 من كل شهر: عاطفي وديناميكي وخياله غني وطباعه مرحة وقوي الشخصية.

ويمثل هذا العدد في بعض المعتقدات الارتقاء الروحي والنجاح ويرمز للعقل والإدراك والعاطفة.

العدد ثمانية وعشرون : (( 28 ))

المولود في يوم 28 من كل شهر: مزاجي وعاطفي وعملي وعقلاني ومحب للحياة وتنوعها.

يرمز هذا العدد للقمر حيث يعيش 28 يوما ويمثل الإدراك والوعي والتناقضات العديدة في الحياة.

العدد تسعة وعشرون : (29)

المولود في يوم 29 من كل شهر: يملك الحدس وطاقة وقدرة كبيرة على العمل وتحمل الصعاب كما يتمتع بإصرار على الانتصار والفوز.يرمز هذا العدد إلى الليل والنهار ويمثل التفاؤل والتشاؤم والأمل وخيبة الأمل.

العدد ثلاثون : (30)

المولود في يوم 30 من كل شهر: شجاع ويملك دبلوماسية ظاهرة ويميل إلى الفوضى وإن كان ينشد الهدوء ولديه عزم وإرادة لتحقيق أهدافه.يرمز هذا العدد إلى التوازن وهو عدد تنظيمي ويمثل الطاقة الفكرية.

العدد واحد وثلاثون : (31)

المولود في يوم 31 من كل شهر: موضوعي في أحكامه ولديه قدرة على التحكم بالامور