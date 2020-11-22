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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 22/11/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 22 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 وفقا لما نشرته خبير الأبراج نور  فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


  :برج الحمل
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفقد السيطرة على نفسك وتلجأ الى العنف، كن حذرًا وابحث عن الاتزان والاعتدال

عاطفيًا: عدم مصارحة الشريك لن يكون جيدًا، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعًا إلى العلن

صحيًا: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية


برج الثور:
مهنيًا:يفرض عليك الفلك الابتعاد عن صغائر الأمور، وهذا يؤدي حتمًا إلى تعزيز موقعك العملي سريعًا

عاطفيًا: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك

صحيًا: قد تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عمومًا


برج الجوزاء:
  مهنيًا: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك

عاطفيًا: تسعى الى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذرًا

صحيًا: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر


برج السرطان:
  مهنيًا: القمر المتنقل الي برج الحوت و تواجد كوكب الزهرة في برج العقرب  مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي عرضتك لبعض المظالم في الماضي

عاطفيًا: كن حذرًا إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما

صحيًا: تضع كل مشاغلك جانبًا، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى


برج الاسد:
مهنيًا: يساعدك الفلك من خلال هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك

عاطفيًا: تلفتك رومانسية الشريك ومشاعره الرقيقة تجاهك، وسرعان ما تتوضح الأمور على نحو كامل

صحيًا: تكون عرضة لانتقادات قاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي

برج العذراء:
  
مهنيًا: يحمل إليك الفلك يومًا بنَّاء تُتاح لك فيه فرص استثنائية، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعًا

صحيًا: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك


:برج الميزان
  مهنيًا:  يبشرك الفلك هذا اليوم بمشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة

عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات ايجابية اضافية، ويولّد ارتياحًا

صحيًا: لا تتردد في الالتحاق بناد رياضي، ولا تهمل القيام بالتمارين المفيدة لك


برج العقرب:
  مهنيًا:  يجعلك الفلك تتحرّر من قيد، وخصوصًا أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها وربما تكون هناك اخبار مفرحة في طريقها اليك

عاطفيًا: خطواتك المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر حتى لو لم تحسم أمورك العالقة

صحيًا: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية


برج القوس:                         
مهنيًا:  يحثك الفلك على تطوير الذات، لكن أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين إنسان وآخر وفقًا للظروف

عاطفيًا: نوعية العلاقة بالشريك ترتقي إلى حدّ المثالية، فلا تدع المغرضين يزرعون الشك بينكما

صحيًا: الحمضيات غنية بالفيتامينات التي تساعد على التخلص من عوارض الزكام، لكن تناولها باعتدال

برج الجدي
مهنيًا: يحذرك القمر المتواجد في برج الحوت من الموافقة العشوائية بخصوص أمور مصيرية، ويستحسن أن تطلع على التفاصيل

عاطفيًا: حاول ألا تثير غيرة الشريك، فقد يصبح أكثر عدوانية تجاهك ويبعدك عن حياته

صحيًا: أخرج إلى الطبيعة وتنشق الهواء النقي الذي يفتح رئتيك ويفيد صحتك


برج الدلو:

مهنيًا: ربما خلال هذا اليوم يجعلك الفلك تحتار بأمرك ولا تعرف الطريق، وربما تشعر بحزن لا مبرر له

عاطفيًا: عبارات الإعجاب تفرح الشريك وتجعله يشعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية هي السائدة في كل المجالات

صحيًا: خذ قسطًا من الراحة هذا اليوم، فهو مفيد لك ويريح أعصابك المنهكة


برج الحوت:      
مهنيًا:  يوضح الفلك لك اليوم نقاطًا كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دورًا في اكتشاف بعض الحقائق

عاطفيًا: حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها

صحيًا: أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك

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