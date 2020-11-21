توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 21/11/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 21 نوفمبر 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

برج الحمل

مهنيًا: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد

عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلبًا على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما

صحيًا: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية



برج الثور:

مهنيًا: من الأفضل تجنّب السرعة والتهور والمجازفات كليًا، إحمِ نفسك من الانفعالات وكن متساهلًا

عاطفيًا: عليك أن تنظر إلى العلاقة بإيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّلها إلى تفاهم وانسجام كبير مع الشريك

صحيًا: تقتنع بعد عدة محاولات أن التخلص من البدانة رهن بإرادة قوية وحمية قاسية

برج الجوزاء:

مهنيًا: رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة

عاطفيًا: مستقبل العلاقة بالشريك ربما يتحدد اليوم ولا سيما أنّ ما حصل أخيرًا كان بمثابة إنذار

صحيًا: خفف من الاعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا

برج السرطان:

مهنيًا: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجددًا نحو مستقبل أفضل

عاطفيًا: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك

صحيًا: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر

برج الاسد:

مهنيًا: يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام

عاطفيًا: يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه غير حافل بالمتاعب والأخطاء والجدال، وينتهي سريعا

صحيًا: معنوياتك المرتفعة نتيجة النجاح في بعض أعمالك تنعكس إيجابًا على وضعك الصحي



برج العذراء:



مهنيًا: تجابه بعض الأحداث التي تخربط منهاجك وتغيّر عاداتك، وتواجه معاكسات وعقبات سرعان ما تزول

عاطفيًا: تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك أو ربما تغامر في مجالات جديدة باحثًا عن اللهو والمرح

صحيًا: أكثر من شرب المياه فهي تفيد الكليتين وتنقيهما

:برج الميزان

مهنيًا: تتلقى عروضًا كثيرة على طبق من فضة، لكن كن واعيًا في خياراتك لئلا تدفع ثمن تسرّعك لاحقًا

عاطفيًا: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفيًا، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة

صحيًا: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة

برج العقرب:

مهنيًا: تطلق مشروعًا أو تنتصر لقضية أو تفرح ببعض الاخبار، وتدفعك الظروف إلى الخروج من مكانك

عاطفيًا: مزاجك المتقلب يسبب لك مزيدًا من المواجهات مع الشريك، فكن هادئًا لترتاح أكثر

صحيًا: لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل

برج القوس:

مهنيًا: تستقطب التأييد والإعجاب، وتحقّق أهدافًا كثيرة مرّة واحدة، ما يعزّز ثقتك بنفسك ويُحدث تغييرات ايجابية في مجال عملك

عاطفيًا: لا تستخدم نفوذك لفرض رأيك على الشريك، فهو بات يحسب الخطوات جيدًا لمواجهتك

صحيًا: نسق وقتك بين العمل والقيام بالنشاطات الترفيهية والرياضية التي تعود عليك بالفائدة

برج الجدي

مهنيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي

عاطفيًا: الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود

صحيًا: تبدو شاحب اللون، غائر العينين، بسبب الإرهاق في العمل، حاول أن تخفف بعض الشيء

برج الدلو:

مهنيًا: تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك، فتتخذ هذه الأخيرة طابعًا مختلفًا جميلًا ومميزًا

عاطفيًا: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، ذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا

صحيًا: قد تواجه بعض الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي والعصبي، لذلك عليك توخي الحذر

برج الحوت:

مهنيًا: لا تعقّد حياتك، عالج الأمور الطارئة بهدوء وبصبر طويل ولا تستعجل في اتخاذ اي قرار

عاطفيًا: لقاء عاطفي انتظرته طويلًا وعلّقت عليه الكثير من الآمال، لكنّك تحقق الحد الأدنى من طموحاتك، وهذا ليس سيئًا

صحيًا: واظب على ما باشرته على صعيد الرياضة اليومية، والنتائج الإيجابية تظهر قريبًا

