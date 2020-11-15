توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 14 إلى الجمعة 20 نوفمبر

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 14 الى الجمعة 20 نوفمبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تصل الى فترة من السنة تضع امامك كل الاحتمالات وتكون انتقالية بين ما كان وما سيكون ان الكواكب تطرح التحديات وتسير الرياح عكس ما تشتهيه سفنك عليك الانتباه وحماية موقعك واستقرارك وحماية علاقتك كي لا تهدر كل ما حققته من نجاحات وارباح سدى. تفاعل بإيجابية مع الضغوط، وابتسم للمنافسين ولا تدع العراقيل العابرة تعيق تقدمك أو تستفزك للوقوع في الفخ. كن حكيمًا ولا تتهور.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تشكو هذا الاسبوع من اوضاع شخصية معاكسة فلا تبحث عن المشاكل هذا الاسبوع لان الظروف لن تدعمك فالأجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب. قد تتسرع بكلمة أو انفعال والذي قد يفهم خطأ فيسبب أزمة بالتأكيد أنت بغنى عنها. إذا كانت العلاقة متقلبة فهي ستعاني من التراجع الشديد امنح الحبيب المزيد من الخصوصية ولا تتدخل في شؤونه العملية أو تفرض قراراتك عليه .







برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

اسبوع ترقب وانتظار تتغير الأمور مع تغيير مزاجك، ان القمر الجديد في العقرب يفرض عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، أجّل المشاريع الكبيرة وكن مستعدًا للتفاوض. كما قد تنقلب الظروف سلبًا في لمحة بصر فإذا لم تكن مستعدًا ستجد نفسك في مأزق أو ورطة صعبة. إهدأ قليلًا وافتح عينيك جيدًا على ما يدور حولك فالأمور ليست على ما يرام حاليًا.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

وجود كوكب الزهرة فى برج الميزان يسبب لك جوا من الاضطراب وعدم الثقة وقد تمرّ ببعض التوتر وتشتبك مع احد المقرّبين لأسباب مادية، أو على اثر بيع بعض الممتلكات أو عملية شراء لا توافق عليها ان الجو العام يحذر من جفاء في العلاقات العاطفية أو من غيرة وقيد لا تستطيع إزاءهما شيئًا قد تشعر بالأسى أو يتراءى لك أن كل شيء يسير عكس ما ترغب وتحب.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تنطلق بحرية دون قيود خلال هذا الاسبوع يدللك كوكب الزهرة ويتيح لك التحليق نحو تجارب جديدة واكتشافات بعيدة ويحمل اليك الفرص المفاجئة لتكون بداية اسبوع نشيطة وسريعة ومثمرة كما يتحدث الفلك عن وجود القمر الجديد في العقربفتشعر بالنشاط اليومي بالنسبة الى برجك عن كثرة انشغالات ومسؤوليات. كما يحمل اليك بشرى سارّة وهدية من القدر، وتطلق عملية خلاّقة جدًا أو مشروعًا مميزًا.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يحالفك الحظ ويدعمك كوكب الزهرة في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب. تواظب على تحمّل مسؤولياتك العائلية او الزوجية وتتمتع بروح رياضية جميلة تنشر المرح وتخفف من الضغوط التي قد يتعرّض لها أفراد العائلة. وستكون بالتالي الملاذ الآمن للجميع بدون استثناء. تقوى المشاعر العاطفية وتعزز الروابط.



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

يبدو المناخ الفلكي اكثر تشجيعا كما تسير الامور بشكل افضل حيث تعوض عن الوقت الضائع وتعلق الامال على جديد سوف تدعمك التأثيرات الفلكية وتنعم عليك بحمايتها ورعايتها.قد تجد نفسك امام مفاوضات شاقة وتحقق نجاحات في مجال البيع والعقارات والتصميم إنه اسبوع كريم وواعد بالنجاح يعوض عليك بخل الفلك في الفترة الماضية كما ان وجود القمر الجديد في العقرب يجعل الأجواء إيجابية في العمل الى أقصى الحدود، وتتخلص من عدم الاستقرار.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

في الحب تبدو الأمور أقل وعدًا، ويجعل أوضاعك الشخصية مبلبلة قليلًا، أو يعرّضك لانكماش وعدم ثقة بالنفس. ان وجود كوكب الزهرة في برج الميزان يجعل الجو المناخ العاطفي الى بعض الاحتكاكات والصراعات لا شك أنك تمرّ بفترة استثنائية تتناقض خلالها المشاعر وتولّد بعض الاحتكاكات وعدم الرضى فكن حذرا.





برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يحمل اليك هذا الاسبوع بعض الاوضاع المربكة تتعب اعصابك وتعيش دوامة من الهموم والخلافات المحيطة بك ان وجود القمر في البيت الرابع، ينذر بمعارضة على خططك المستقبلية في المجال المهني، كما قد تطالعك ظروفًا شخصية تأخذ كل وقتك وتستنفذ كل طاقتك ومجهودك، وبالتالي تسبب لك المزيد من القلق والتوتر. لذلك انصحك بتخفيف نبرة الصوت وتجنب الانفعالات قدر المستطاع. فالوضع العام يبدو متقلبًا وربما ينذر المتاعب والمشاكل.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

‏ يكون المناخ العاطفي افضل اذ يرعى كوكب الحب أوضاعك العاطفية وتكون السعادة على موعد معك. وقد تلتقي الحب إذا كنت بعيدًا عن محيطك الاعتيادي، وتقضي ساعات حلوة برفقة من تحبّ، محاطًا بأشخاص يطمئنونك، واثقًا من نفسك، مرتاحًا. بعد ذلك يختبر القدر علاقاتك وعمقها وصدقها. تحافظ الأجواء الاجتماعية على نمط الزاخم.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يلائمك القمر الجديد في العقرب فهو يحمل اليك القوة والعزيمة والنشاط ويقف الى جانبك ولذلك سوف يسهل عليك تسجيل نقاط جديدة ومهمة على سجل حياتك فتتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، فتصادف مساعدة ثمينة جدًا. تكبر الاحلام والأماني هذا الاسبوع ويتحقق الكثير منها. أمنية واحدة على الأقل ستحصل عليها، وهي الأهم فتفرح للحدث وتنكب على عيش حياتك بتفاؤل أقوى وأشد.







حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ان وجود كوكب الزهرة في برج الميزان يجعلك تعاني من اوضاع عاطفية معقدة وشكوك وغموض والتباس تعيش ضغطا وتظهر تملكية مزعجة, كذلك تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك، أو تأخذ على الحبيب أو الزوج أو الشريك غيابه وانشغاله بالشؤون المهنية. قد يطرأ ما يثير غضبك أو استياءك، وما يحملك مسؤوليات مضاعفة تثقل عليك.







:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

أطمئنك الى أن معظم أيام الاسبوع ستكون نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من القمر الجديد في برج العقرب الذي سيخلصك من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية ويشجعك على اخذ المبادرة بلا خوف وتردد. وبالفعل ستظهر استعداد لاقتحام كل الحواجز وانجاح جميع المحاولات وستكون الحوافز امامك كثيرة للانطلاق نحو أهداف وربما مغامرات جديدة.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يحتفظ القدر لك بتطورات عاطفية مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة ويحمل اليك قصة عاطفية قد تكون استثنائية فتتغير حياتك ولسوف تشعر بقمة السعادة والاكتفاء وقد تتخذ قرارات مهمة وتتحدث هذه الفترة عن خطوبة او زواج او ارتباط جديد واذا كنت مرتبطا فيفاجئك الحبيب بقرارات مهمة او بعلامات حب وود.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يتحدث القمر الجديد في برجك عن فرص جيّدة كانفراج في عملية تجارية أو تسوية لخلاف وربما توقيع على عقد ما ويسرّع النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييرًا كبيرًا في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة. تبدو مرتاحًا وتغمرك الحماسة فتنطلق الى عملك متفائلًا بغد أفضل وستنجح في الانطلاق بورشة عمل جديدة. تخرج من صمتك وهدوئك وتتحرّك بديناميكية لافتة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تشكو ابتداء من هذا الاسبوع من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك أو استياءك، وما يحملك مسؤوليات مضاعفة تثقل عليك. فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء بانتظار وقت افضل ان كوكب الزهرة لا يبشر بالسلام .



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يحثتك الفلك على الصبر ومحاصرة المشاكل بدون انفعال واعتراض ستكون بداية الاسبوع شديدة اذا لم تضبط الاوضاع وتنتبه الى صحتك ان القمر الجديد في العقرب يدعوك إلى تأجيل المشاريع الدقيقة والنقاشات الحساسة اعتن بسلامتك ولا تجازف باي مجال قد تسقط الامال والاحلام وتخيبك النتائج وتزعجك القرارات ويبدو فكرك مشوشا كن دقيقا واحرص على التفاصيل.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

ان وجود الزهرة في برج الميزان يخفف الضغط وتصبح اكثر تناغما مع الحبيب تسعدك الحياة العاطفية الصاخبة وتعبر عن نفسك بعذوبة كلية وتسعد من حولك وتأسر القلوب فتشع ببريق وتستقطب الإعجاب والتأييد, فتعرف لقاءات جديدة مميزة تبهلاها بشخصيتك البراقة تترك أثرًا بالغًا على من تلتقيه في هذه الأثناء، وإذا كنت وحيدًا فقد تجد الحب، أو تسمع كلمات الاطراء، ما يزيدك ثقة بالنفس.

برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

يعزز الفلك حدسك ويبشر بلقاء مهني قد يقلب المعايير فتشعر بتجاوب الكثيرين معك الأمر الذي سيساعدك على تحقيق اكثر من انجاز إن شئت سوف تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة. يسهل عليك التعارف وتكون العلاقات بناءّة ومفيدة كما يجب أن تعلم أن العمل ضمن المجموعة أمر محبذ ونافع جدًا فلا تعمل وحيدًا. سوف تشدّك النشاطات الاجتماعية والمهنية وستعود عليك ببعض المنفعة والطمأنينة.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

أسبوع بطيء وغير مشجع على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة اذ ان وجود كوكب الزهرة في برج الميزان قد يهددك ببعض الهزات ويجعلك تفقد ثقتك بنفسك . تجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادًا او ملاحظة سلبية . تعاني العلاقة الجديدة من سوء تفاهم وكذلك العلاقة غير المستقرة. كما قد تحصل القطيعة لدى غياب النوايا الصادقة.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

قد يجعلك الفلك خلال بداية الاسبوع تصطدم بعمليات التسويف والتأخير وتفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية كما قد تضطر للاستعانة بأحدهم من أجل إنجاز المهمة في الوقت المحدد. تكثر الضغوط وقد تندم لتصرف متسرع وتكون عواقبه صعبة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تدخل دورة كبيرة من الشعبية والانطلاق فموقع الزهرة في برج الميزان الصديق يفسح في المجال لتسوية أي خلاف بين الأحباء وليعزّز العلاقات القائمة وليمهّد لتعارف أو لصداقة مميزة. سيكون الجوّ أكثر تناغمًا ورومانسية وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحية

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

ان القمر الجديد في البيت التاسع يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت تتوق لها. تميل الى منح الثقة للآخرين وتتحمس للمشاركة في اكثر من نشاط وتلبية أكثر من دعوة. ستكون الأنظار موجهة اليك نظرًا لتمتعك بكاريزما هائلة. لا تضيع الفرص المميزة خلال هذه الفترة فالحظ قد لا يسعفك دائمًا ولا تستطيع أن تجده كلما طلبته.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

قد تكتشف الحب هذا الاسبوع او تعرف بعض التجارب والعلاقات المشوقة تبدأ بفرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك طمأنينة. يسود الود والتفاهم. فترة واعدة بانشراح وبجو إيجابي لاسيما على صعيد التعارف والصداقات. تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ويكون الجو مناسبًا لتلبية الدعوات. باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات.



