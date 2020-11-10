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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 10/11/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10  تشرين الثاني - نوفمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


برج الحمل
مهنيًا:   الأخطاء الصغيرة غالبًا ما تكون مؤشرًا لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعًا لئلا تزداد الأمور تعقيدًا

عاطفيًا: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية

صحيًا: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته


برج الثور:
مهنيًا: لا تهدر طاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين

صحيًا: تستفيد من الراحة من العمل لتقوم بنشاطات رياضية متعددة تفيد صحتك


برج الجوزاء:
مهنيًا: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك او في اعمالك وتشعربشيء من الارتياح

عاطفيًا: تنهال عليك الأخبار المفرحة، ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب ورغبتكما

صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط


برج السرطان:
مهنيًا:  يتيح هذا اليوم توضيح بعض الأمور وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل

عاطفيًا: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك تجاهه

صحيًا: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يوميًا


برج الاسد:
مهنيًا: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادرًا أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين

عاطفيًا: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام

صحيًا: تشفى من مرض خفيف، وتعاود نشاطك بكل حيوية


برج العذراء:
مهنيًا: يزيدك هذا اليوم خيرًا وايجابية ويزيل بعض الغموض والالتباسات والأخطاء السابقة، ويجعلك أكثر اقبالًا على الحياة والعمل

عاطفيًا: الفرصة مناسبة اليوم لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ الشريك يساعدك في ذلك

صحيًا: تجاوز هذه المرحلة بأفضل ما يكون، وخطط للمرحلة المقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك


برج الميزان
مهنيًا:  تجبر على إلغاء بعض المواعيد للعناية بزميل أو لمعالجة أمر طارئ، ويبدو المزاج متعكرًا وتتجنّب الجدال والنقاش الحاد

عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقًا للأولويات المحددة

صحيًا: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك تتحمل النتائج


برج العقرب:
مهنيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك

عاطفيًا: لا تستخف بقدرات الشريك على مساعدتك في مسألة مهمة، فهو يمتلك القدرة على ذلك

صحيًا: العشوائية في إنقاص الوزن ربما تأتي بنتيجة عكسية، لذا أنت تحتاج إلى نظام غذائي معيّن لئلا تضرّ نفسك


برج القوس:                         
مهنيًا: كن دبلوماسيًا جدًا هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفضي بسرّ الى أحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك

عاطفيًا: مواقف غير منتظرة إطلاقًا من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا من قبلك وقد تكلفك الكثير

صحيًا: بعض الآلام العابرة في المعدة أو في الرأس سببها التعصيب أو قلة النوم فلا داعي إلى القلق


برج الجدي
مهنيًا: تُتاح لك فرص جديدة لعمل ابداعي آخر وتكون واثقًا بنفسك وتحقق حلمًا

عاطفيًا: تصرّفات الشريك تكون لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لئلا تصل علاقتكما إلى طريق مسدود

صحيًا: سارع إلى اختيار التوقيت المناسب لك للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة ولا سيما في الصباح


برج الدلو:

مهنيًا: زيارة مهمة تحدد على أثرها آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل

عاطفيًا: تبدي انفتاحًا على الشريك، بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت

صحيًا: من منّا لا يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بها كما يلزم


برج الحوت:      
مهنيًا: تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكنشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم

عاطفيًا: اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهودًا أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار

صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

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