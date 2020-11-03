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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 3/11/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني - نوفمبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل، فاستفد منها جيدًا احسن استفادة

عاطفيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وحاول إصلاح الأوضاع بينكما بهدوء

صحيًا: تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد

برج الثور:
        مهنيًا: يشير هذا اليوم الى تغيير ايجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميز
عاطفيًا: قد تستاء من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اليوم

صحيًا: قد تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك تمنى بالفشل

برج الجوزاء:
     مهنيًا: يشير مبادرات ومغامرات مدعومًا بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ احد الأشخاص فتلاقي الاعجاب والتقدير

عاطفيًا: راجع ملفاتك مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما

صحيًا: احم نفسك جيدًا من تشرين الثاني، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية

برج السرطان:
مهنيًا: النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة

عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة

صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا


برج الاسد:
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل وحاول خلال هذا اليوم ان تشتغل على تدعيم علاقاتك داخل العمل

عاطفيًا: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل

صحيًا: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة






برج العذراء:
   مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية

عاطفيًا: قد تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعًا إنما إيجابًا

صحيًا: بادر فورًا إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك


:برج الميزان
    مهنيًا:   فرص شخصية تتاح لك، وقد تشير الى التزام أو تبنّي قضية جديدة والبدء بمهمة مختلفة

عاطفيًا: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصًا أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة

صحيًا: قد تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك


برج العقرب:
         مهنيًا: تواجه حقيقة ما، وتضطر إلى إلغاء المواعيد للعناية بشخص مقرّب أو لمعالجة أمر طارئ

عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك

صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا قد يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق

برج القوس:                         
   مهنيًا: الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك

عاطفيًا: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك

صحيًا: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع

برج الجدي
مهنيًا:  قد تطل على يوم أكثر انكماشًا وتقوقعًا يفرض عليك منحى جديدًا ويكشف سرًّا ماضيًا 

عاطفيًا: لا تكن غافلًا عما يواجهه الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له، فهو يمر بتحديات كبيرة

صحيًا: أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي

برج الدلو:

مهنيًا: : قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية او معاملات إدارية. حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الامور تسير جيدًا

عاطفيًا: التعبير عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن تكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيدا

صحيًا: التوتر الذي تعيش فيه قد ينعكس سلبًا على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه


برج الحوت:      
مهنيًا: تبتسم لك الحظوظ وتهبك الأفضل وفرصًا استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا جدًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا

صحيًا: الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك

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