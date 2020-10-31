توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 31/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت، 31 أكتوبر 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:



مهنيًا: تنشط الحياة المهنية، وتكون المفاوضات ناشطة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات

عاطفيًا: لا تدعك مهامك الكثيرة تقوم بواجباتك العاطفية ما يحزن الشريك ويبعده عنك

صحيًا: تتعرّض لمحاولة إغراء على صعيد المأكولات تفسد عليك الحمية التي تتبعها





برج الثور:

مهنيًا: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، الانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية

عاطفيًا: يوم يحمل إليك الكثير من الأخبار والنتائج والحلول والانفراجات على الصعيد العاطفي

صحيًا: تتكلل بالنجاح العملية الجراحية التي تخضع لها وتتخلص من الآلام التي لازمتك مدة طويلة





برج الجوزاء:

مهنيًا: احذر التدخل في شؤون الآخرين، فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل

عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور

صحيًا: حالة التشنج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة





برج السرطان:

مهنيًا: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديرًا لجهودك

عاطفيًا: لن تعاني العلاقة المتينة المصاعب، لكنك مدعو إلى صونها من التحديات والاستفزازا

صحيًا: تكون محط أنظار الجميع، وتلفت برشاقتك وبنشاطك الميحطين بك







برج الاسد:

مهنيا:تكون عند حسن ظن الجميع وتثابر على ما تقوم به حاليًا من خطوات تمهيدية لمشروع جديد

عاطفيًا: قد تكون مستعدًّا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر في شخصيّة حبيبك

صحيًا: أنت مفعم حيوية ونشاطًا غير اعتيادين، نتيجة ممارستك الرياضية يوميًا















برج العذراء:



مهنيًا: تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات من ربح ومكاسب وانفراجات وتسويات ومشاريع جديدة

عاطفيًا: تعيش بعض الهواجس، من الضروري التحلي بأعصاب باردة والتعامل مع الشريك بليونة

صحيًا: فكر مليًا قبل الإقدام على أي مشروع تعرف أنه قد يعرّض صحتك للخطر







:برج الميزان

مهنيًا: تجنّب كل أشكال التوتر، هذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب، قد تسوء الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزينًا

عاطفيًا: تشعر بخيبة أمل بسبب تصرف غير لائق من الحبيب وتفكّر في الإبتعاد عنه

صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة وابتعد عن المشاكل







برج العقرب:

مهنيًا: التعامل باحترام مع الزملاء في العمل، يمكنك من التوصل إلى تحقيق أهدافك الكبيرة

عاطفيًا: تسيطر على العلاقة أجواء من الانسجام التام، فترتاح مع الشريك بشكل لم يسبق له مثيل

صحيًا: قد تعاني بعض الإرهاق، لكنه سيزول عندما تصل الى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك



برج القوس:

مهنيًا: تعيش يومًا متعثرًا مليئًا بمصاعب ضاغطة وحافلة بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد السلام الذي تبحث عنه

عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب

صحيًا: أنت صاحب كلمة وتصميم وعزم في كل ما تقوم به مهنيًا، فلم لا تكون كذلك على صعيد الاهتمام بصحتك؟





برج الجدي

مهنيًا: تبدو واثقًا بنفسك وجريئًا وباستطاعتك إنقاذ الوضع واستعادة موقعك وإعادة المياه إلى مجاريها

عاطفيًا: تتمتع بجاذبية وسط مجموعة كبيرة، وتكون محط إعجاب الشريك لشجاعتك وجرأتك في مناقشة أمور حساسة

صحيًا: لا تكن متمسكًا برأيك القائل إن الرياضة لا تفيد، هلا مارستها لتعرف فوائدها؟

برج الدلو:

مهنيًا: يوم مليء بالنشاط تحضر فيه أحد المؤتمرات وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات

عاطفيًا: التأخير في اتخاذ القرارات المهمة يترك انعكاساته والشكوك لدى الشريك

صحيًا: تبدو مستسلمًا لليأس أمام الضغوط التي تتعرض لها، لكنك قادر على التغلب على كل ما يواجهك







برج الحوت:

مهنيًا: تنجز عملًا يلاقي الاستحسان وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة

عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما

صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك

