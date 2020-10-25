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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 25 /10 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 25 تشرين الاول - اكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


 برج الحمل:
مهنيًا: تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة.

عاطفيًا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحيًا: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية.

برج الثور:
مهنيًا: احم نفسك من الأخطار ولا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية

عاطفيًا: إن أفضل أسلوب يجب اعتماده مع الشريك هو الليونة والرويّة وعدم فرض إرادتك عليه

صحيًا: يغلب عليك الهدوء على الرغم من القلق الذي كان يسود حياتك بسبب مرض ما

برج الجوزاء:
مهنيًا: يكف الفلك عن معاكستك وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل طاقتك الإبداعية

عاطفيًا: لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهّمًا لمشكلاته، ثمّة تطورات في العلاقة تكون لمصلحتكما

صحيًا: تقتنع أخيرًا أن للرياضة تأثيرًا كبيرًا في الوضع الصحي والنفسي، وهذا أمر جيد

برج السرطان:
مهنيًا:  لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك

عاطفيًا: حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك

صحيًا: تناول المشروبات الساخنة مع اقتراب موجات البرد يساعد على التخفيف من الإصابة بالزكام


برج الأسد:
مهنيًا: يجذب الحظ الى حياتك خيرًا وإشارات حاسمة تشجّع على ممارسة جميع صلاحيّاتك

عاطفيًا: تشكو بعض القلق ربما بسبب تصرفات الحبيب الغريبة وتستاء من ملاحظاته القاسية وتخشى على استمرار العلاقة

صحيًا: إذا أقلعت عن التدخين وشرب الكحول، واستعضت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام، ألن تكون الرابح الأكبر صحيًا؟

برج العذراء:

مهنيًا: قد تفرض عليك توجّهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقًا عليها في السابق

عاطفيًا: لا تظلم الحبيب بظنك السيئ، ستنجلي الأمور على حقيقتها وتعرف أنك أخطأت

صحيًا: قد تشعر بآلام خفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك


برج الميزان:
مهنيًا: تثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات

عاطفيًا: لا تثر غيرة الشريك فهو يعيش حالة من الشك نتيجة تصرفاتك تجاه الآخرين

صحيًا: تقاوم كل ما من شأنه دفعك إلى مخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بوضعك الصحي

برج العقرب:

 مهنيًا: بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديرًا لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك

عاطفيًا: حاول عدم الإصغاء إلى أقوال المقرّبين المغرضة، ولا سيما أن ثمة من يحاول توتير علاقتك بالشريك

صحيًا: تتعافى كليًا من مرض ألمّ بك أخيرًا، وتستعيد نشاطك ورشاقتك كما في السابق


برج القوس:                         
 مهنيًا: تتلقى معلومات جيدة تساعدك على حسن الخيار، كن متكتمًا جدًا ولا تعط ثقة عمياء، ففي المحيط أعداء يا عزيزي

عاطفيًا: إمنح الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة

صحيًا: ترهقك المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة

برج الجدي:
مهنيًا: تبدو الأجواء مشجّعة، وأدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في العمل

عاطفيًا: تعيش يومًا مميزًا مع الحبيب ويسود الحوار والتفاهم العلاقة بينكما

صحيًا: ترغب في القيام بمشاريع ترفيهية أو السفر في رحلة استجمام مع الشريك

برج الدلو:

مهنيًا: يبدو الوضع العام جيدًا ولا ينذر بأي مشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما

عاطفيًا: محاولاتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن

صحيًا: لا تنتظر الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة المشي يوميًا، بل خذ المبادرة بنفسك وانطلق


برج الحوت:
 مهنيًا: قد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال
عاطفيًا: غيرة الشريك الكبيرة تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة

صحيًا: كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبدًا

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