AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 30-10-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30-10-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل


الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.
مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.
عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزلك السادس تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.
مهنيا وصحيا: تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، عموما الشمس قد تساعدك على التماسك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وصحيا: اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تدعمك.. كن متفائلا فالمستقبل يحمل لك مفاجآت سعيدة .
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!
مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تدعمك وتجعلك قادرا أن تمد من حولك بالحماس والطاقة .
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: تنصلح أمورك مع من حولك وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك ولا تتسرع في أقوالك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الخميس 3 - 9 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

تحطم ملاكي وإصابة شخصين.. انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت بالأوتوستراد.. فيديو

رغم رفضه موعد المباراة الجديد.. الرجاء في القاهرة الثلاثاء للقاء الزمالك

اسمه بحروف من ذهب في القلوب.. فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

شوبير : موسيماني قال لـ الأهلي عايز أمضي 7 سنين .. وهذه مطالبه قبل نهائي إفريقيا

سفارة مصر بأديس أبابا تتابع وضع المصريين المتواجدين بمطار العاصمة الإثيوبية

أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة