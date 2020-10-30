توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 30-10-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وعائليا: تنصلح أمورك مع من حولك وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.