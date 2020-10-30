توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 30-10-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30-10-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.
مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.
عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزلك السادس تساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.
مهنيا وصحيا: تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، عموما الشمس قد تساعدك على التماسك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وصحيا: اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تدعمك.. كن متفائلا فالمستقبل يحمل لك مفاجآت سعيدة .
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!
مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تدعمك وتجعلك قادرا أن تمد من حولك بالحماس والطاقة .
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: تنصلح أمورك مع من حولك وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك ولا تتسرع في أقوالك.