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بين الناس

سكان تقسيم ضباط الشرطة فى كورنيش المعصرة يطالبون بتوصيل الصرف الصحي والغاز

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن هاني حبيب، المقيم فى تقسيم ضباط الشرطة كورنيش النيل المعصرة حلوان القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إدخال الصرف الصحي والغاز بالمنطقة على الرغم من أنها مرخصة.


وقال فى رسالته: "نحن سكان منطقة تقسيم ضباط الشرطة كورنيش النيل المعصرة حلوان القاهرة أمام ترسانة المقاولون العرب، نعاني من عدم إدخال الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالرغم من أن المنطقة مرخصة ومدفوع مقابل الخدمات للحي".


وأضاف: "لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، وقام حي المعصرة برصف الحارة البطيئة أمام مدرسة مصر الحرة ولم يتم تنفيذ مشروع الصرف، الأمر الذي سيؤدي إلى تكسيره مرة أخرى، وهذا يعتبر إهدار للمال العام".


وتابع: "تقدمنا بشكاوى للحي أكثر من مرة، وأفادوا بأنه تم التواصل مع شركات الصرف الصحي والغاز ولكن دون جدوى، بالرغم من توصيل جميع الخدمات للعشوائيات داخل المعصرة".


وناشد القارئ المسئولين إنشاء شبكة صرف صحي في المنطقة، تخفيفا من معاناتهم، وحفاظا على سلامتهم، وتوصيل الغاز، موضحا أنهم سبق ورفعوا هذه الشكاوى لكن دون استجابة.
 
 
للتواصل مع القارئ
01143697166


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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