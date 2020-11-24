أهالي عزب الظواهرية يناشدون المحافظ حل مشاكل 13 ألف نسمة بسبب خليج جمعان.. صور

استغاث أهالى قرية جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل، التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود خليج يمر داخل الكتلة السكنية.





ويقول المواطن عبدالرازق حسن حسين إبراهيم فى شكواه : لقد تقدمنا بأكثر من شكوى قبل ذلك وقبل دخول فضل الشتاء لتركيب مواسير خرسانية قطر متر ونصف إلى خليج جمعان لكى يتم تغطيت الخليج وتوسيع و رصف الطريق لانه الطريق الوحيد لا بديل له واقرب مدرسة تعليم اساسى وواحده صحية ومخبز عيش على بعد ٣كم وعدد سكان هذه القرى اكثر من ١٣ الف نسمه وقد تم قطع الطريق بسبب الأمطار.

وأضاف : لان الطريق يمر بجور خليج جمعان بطول ٢كم ومع نزول المطر بينقطع الطريق مما يؤدى إلى عدم ذهب ابنائنا إلى المدارس وعدم ذهاب المرضى لتلقى العلاج وفيه ناس مريضه عنده فشل كلوى وبتغسل كلى ولا نقدر على الذهاب الى أعمالنا وعندما تقدمنا باكثر من شكوى جاء الرد من رئيس الوحدة المحلية بالظواهرية سندرجكم فى الخطه القادمة وحسب الإعتماد المالي .





و ناشد الأهالى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الزيارة على ارض الواقعة الى هذه القرى لرؤية معاناتهم حتى يتم توفير اعتماد مالى من الخطة العاجلة للمحافظة لكى يتم تركيب مواسير خرسانية قطرمتر ونصف لكى يتم تغطيته ورصف الطريق رأفة بحال الأهالى .

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