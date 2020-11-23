ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الفيروس يعود من جديد .. الصين تغلق 3 مدن وتخضع الملايين لفحوصات كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:47 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
تجري السلطات الصينية فحوصات للكشف عن فيروس كورونا لملايين من سكان 3 مدن، بعد أن فرضت الإغلاق العام وأغلقت المدارس هناك وذلك في أعقاب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا منقولة محليًا في تلك المدن.

وتم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في  شنغهاي وتيانجين ومانتشول، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، عقب تحذير الخبراء والمسئولين الحكوميين من إمكانية تفشي فيروس كورونا بشكل أوسع خلال الطقس البارد، حيث أظهرت الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، أن خطر انتشار الفيروس لا يزال قائمًا رغم السيطرة عليه إلى حد كبير داخل الصين.

وخضع موظفو مطار شنغهاي لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف وجود إصابات بين الموظفين في قسم الشحن، فيما خضع جميع العمال الأكثر عرضة للإصابة بالمرض إلى التطعيم.

وسجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إصابتين جديدتين في شنغهاي خلال اليوم الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 7 حالات، وعلى مستوى الصين بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 86442 حالة إصابة و 4634 حالة وفاة.

وكانت الحالتان الأخيرتان اللتان تم تأكيدهما في شنغهاي على اتصال وثيق بعامل مطار آخر تم تشخيص إصابته بكورونا في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

 قرر مطار بودونج الدولي في شنغهاي أمس، إخضاع جميع عمال المطار لفحص فيروس كورونا، وجمع 17719 عينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث من المخطط إخضاع الآخرين في المجتمعات المحيطة لاختبار فيروس كورونا إذا تم اكتشاف المزيد من الحالات.

ودعا متخصصون في الصحة موظفي مطار بودونج الدولي إلى موقف للسيارات من عدة طوابق للخضوع لفحص كورونا، حيث أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها سلطات شنغهاي الصحية على الإنترنت عشرات الأشخاص يتوافدون إلى المكان.

 وفي تيانجين، جمع العاملون الصحيون أكثر من 2.2 مليون عينة للاختبار من سكان منطقة بينهاى الجديدة، بعد اكتشاف خمس حالات منقولة محليا هناك الأسبوع الماضي.

وأغلقت سلطات تيانجين روضة أطفال ونقلت جميع المعلمين والأسر والطلاب إلى مكان حجر صحي مركزي. كما أغلقت المجمع السكني حيث تم العثور على الحالات الخمس.

وفي مدينة مانتشولي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف شخص، تقوم السلطات الصحية المحلية بفحص جميع السكان بعد الإبلاغ عن حالتين يوم السبت.

كما أغلقت جميع المدارس والأماكن العامة وحظرت التجمعات العامة مثل الولائم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خوفا من تفشي جديد.. الصين تجري فحصا عشوائيا لكورونا بمدينة تشينجداو

لأول مرة منذ شهرين.. الصين تسجل إصابات محلية بكورونا

الصين تفحص 10 ملايين مواطن بمدينة تشينجداو خوفا من تفشي جديد لكورونا

الصين: تسجيل 8 إصابات بكورونا بينهم حالة منقولة محليا

ترشيحاتنا

سنحاسب المسئولين.. بيان عاجل من التحالف العربي بعد الهجوم الإرهابي على جدة

أخبار الزمالك | المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع الكورونا وحقيقة إصابة طارق حامد.. وموقف مرتضى منصور من نهائي أفريقيا

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

التضامن: الوزارة تساعد محمد عبد التواب وأسرته وتوفر له رحلة عمرة.. فيديو

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

محسن لملوم: فساد رئيس الكاف بالملايين.. وعمرو فهمي كشف فضائحه قبل وفاته

Advertisements

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة.. فيديو

إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تطبيق الحظر الشامل يوم نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

شوبير يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

عاجل |اشتعال النار في طائرة ركاب بريطانية على أرض مطار فالنسيا .. فيديو

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور

سنحاسب المسئولين.. بيان عاجل من التحالف العربي بعد الهجوم الإرهابي على جدة

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عائلة الـSUV لـ MG الصينية .. صور

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن

لخسارة وزن بطريقة سهلة.. التوقيت المناسب لإجراء عملية حزام المعدة