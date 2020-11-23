الصحة العالمية تحذر: الأشد فقرا سيتعرضون للدهس في معركة الحصول على لقاح كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه مع اقتراب ظهور لقاحات كورونا المستجد - كوفيد 19، يجب ألا يُداس أفقر سكان الكوكب بينما تدافع البلدان للحصول على أيديهم.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الدفعة الأخيرة من النتائج الواعدة من تجارب اللقاح المرشح في المرحلة النهائية أظهرت أن هناك ضوءًا في نهاية "النفق المظلم الطويل" لوباء فيروس كورونا.





لكنه قال إن العالم يجب أن يضمن توزيعها بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.





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وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي "كل حكومة تريد بحق أن تفعل كل ما في وسعها لحماية شعبها".





وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "لكن هناك الآن خطر حقيقي يتمثل في أن الأشخاص الأشد فقرًا وضعفًا سيتعرضون للدهس في التدافع للحصول على اللقاحات".





وتوقعًا للطلب الهائل على أي لقاح معتمد، ساعدت منظمة الصحة العالمية في إنشاء ما يسمى بمرفق كوفاكس لضمان التوزيع العادل.





وقال تيدروس إن 187 دولة انضمت الآن.





ويهدف مجمع شراء اللقاحات الدولي إلى وضع يده على ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة بحلول نهاية العام المقبل.





ومع ذلك، فإنها تكافح من أجل جمع الأموال اللازمة؛ لتوفير 92 دولة منخفضة الدخل والاقتصادات الأخرى التي انضمت بسرعة.





قال تيدروس إن هناك حاجة إلى 4.3 مليار دولار على الفور لدعم المشتريات الجماعية وتسليم لقاحات كوفيد 19 والاختبارات والعلاجات، بينما ستكون هناك حاجة إلى 23.8 مليار دولار أخرى في عام 2021.





وتابع: السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العالم قادرًا على مشاركة لقاحات كوفيد 19 والأدوات الأخرى.





واستطرد القادة في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين يوم الأحد إنهم "لن يألوا جهدا" لضمان التوزيع العادل للقاحات.





وتعهدت القمة بدعم الدول الفقيرة التي دمرت الأزمة اقتصاداتها، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.



