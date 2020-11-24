للغداء أو العشاء.. إليك طريقة عمل بيف ستراجانوف

هناك العديد من الوصفات التي يمكن تقديمها في من الأطفال، وستنال عائلتك بأكملها، ومن بينها طريقة عمل بيف ستراجانوف، وهي احد الوصفات الصحية والمفيدة ايضا، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل بيف ستراجانوف بوصفة الشيف نور المزروعي .





وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي : 34 دقيقة

تكفي : 3 اشخاص





وتقول الشيف نور المزروعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن بيف ستراجانوف هو نوع من أنواع بيف اللحم المغموس بصلصة الكريمة الشهية مع مجموعة من المكونات والخضروات الأخرى، ويمكن تقديمه إما مع الأرز أو المكرونة أو يُؤكل بالخبز.





ويُمكن تناول البيف ستراجانوف على وجبة الغداء أو العشاء بجانب مجموعة من السلطات المختلفة، و البيف ستراجانوف من الوصفات عالية السعرات الحرارية، لذا يجب عدم الإفراط في تناولها حتى لا تتسبّب في بعض المشاكل الصحية للجسم.





طريقة عمل بيف ستراجانوف





مقادير طريقة عمل بيف ستراجانوف





نصف كوب بصل أبيض مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم

1 عود زعتر طازج

نصف كيلو لحم بقري شرائح

2 كوب مشروم طازج

2 كوب كريمة طبخ

نصف كوب كريمة حامضة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة مسطردة





طريقة عمل بيف ستراجانوف :





1- نسخّن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقطّع اللحم إلى شرائح طولية ونضعه في صينية، ثم نرشّ الملح والفلفل الأسود، ونقلب شرائح اللحم حتى نتبّلها جيدًا، ثمّ نضيف القليل من الزيت النباتي ونتابع التقليب.





2- نضع مقلاةً واسعة على النار حتى تسخن تمامًا، ثم نضع شرائح اللحم ونقلّبها حتى تأخذ اللون البني الجميل وتتحمّر، ثم نضع شرائح اللحم في وعاء آخر، ثمّ نُضيف الزيت النباتي ونقلب، ثم نضيف شرائح البصل، ونقلب حتى يذبل قليلًا، ثمّ نُضيف الثوم المهروس ونتابع التقليب.





3- نضيف مرق اللحم ونتابع التقليب حتى تمتزج المكونات معًا، ثم نغطي الوعاء ثم نتركه على النار لمدّة نصف ساعة تقريبًا أو حتى يطرى اللحم.





4- نسلق المكرونة في الماء، والقليل من الزيت النباتي والملح حتى تنضج، ثم نصفّيها ونتركها جانبًا.



