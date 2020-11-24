لما مُت عملتوا إيه.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل قصيدته الأخيرة

كشف الفنان الكبير صلاح عبد الله ، تفاصيل كتابته لقصيدة رثاء له عن وفاته، مؤكدا أنه قصيدة تخرج من شعوره الداخلي وإحساس راق.





وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إنه سيطرت علي فكرة الشعور بالموت، متابعا أنه :"بنتي الكبيرة لما نزلت القصيدة قالت إني كتبته بعد ما خرج علي أكثر من شائعات وفاة كثيرة".





وأضاف الفنان الكبير صلاح عبد الله، أنه :"كل لما اتعب وأدخل المستشفى تطلع شائعات وفاة"، مستدركا أنه :"والله ما كان قصدي ازعل حد ودي مش قصيدة وداع وهى قصيدة حياة وتعلمنا الكثير في الحياة وهذه حياتنا ومحتاجين نتعامل بهذه الثقافة".





وخلال المداخلة قال الفنان الكبير صلاح عبد الله، إن القصيدة التي كتبتها تقول إنه :" لما مُت عملتوا إيه ؟! كان نفسي أشوفكم بس ما قدرتش أشوف لإني مت بس وحياة ميتينكوا والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه ؟!





يوم..يومين تلاته بالكتير مش بلومكم دانا عايزكوا تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير كفايه يوم.. أو ۲ / ۱ يوم أو۱/ يوم أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم.





المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي..تذكروني، تذكروني بكل خير وحبذا لو كانت الذكري بدموع أو شحتفه أو حشرجه أو نهنهة قصدي.





خلوا الحاله تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق في قلب من ألم الفراق موجوع وإوعوا تنسوا أذكروا محاسن موتاكم ولو مافيش الفولي حبة محاسن وأذكروها وإكتبوها على صورتی وشیروها أو لما تيجي سيرتي أسكتوا أسكتوا وغيروا الموضوع غيروا الموضوع لإنی للأسف .. لسه حي لسه بهرب ماللي فات لسه خايف ماللي جی".



