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يمتلك حصانة.. شطة يكشف مكان هروب رئيس الكاف للإفلات من العقوبة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابق، تفاصيل إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على خلفية فساد.

وقال شطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إن الكاف قرر ايقاف أحمد أحمد لمدة خمس سنوات بسبب فساده، مضيفا أن أحمد أحمد أصبح ممنوعا من حضور أي نشاط رياضي.

وأضاف عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، أنه ذهب لبلدة حتى يهرب من المعاقبة ولديه حصانة في بلادة، لافتا إلى أن خلال الأيام القليلة المقبلة ستظهر أمور أخرى وتفاصيل جديدة في أزمة فساد رئيس الكاف.

وفي السياق نفسه تطرق إلى مباراة نهائي بطولة أفريقيا المقامة في مصر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابق، إنه :"لازم نقف كلنا أن نقف لإخراج المباراة بطريقة تليق بنا والمباراة هامة وعلينا الجهزية ونكون على قدر كبير من الروح الوطنية".

وتحدث عبد المنعم شطة رئيس الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سابق، عن أزمة مع اللاعب الدولي فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، قائلا :"كانت مهمتي فاروق جعفر في مباراة الأهلي والزمالك"، متابعا :"بس كانت علاقتنا قوية خارج الملعب وجيدة ولا يوجد أي أزمة معه على الإطلاق".

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